2020-06-23T14:41:28+03:00
Общество

Более 70% россиян готовы проголосовать по изменениям в Конституцию 1 июля

ВЦИОМ провел опрос об отношении сограждан к поправкам в основной закон страны
Игорь ЯКУНИН
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Фото: Сергей Фадеичев/ТАССФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Как свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 71% опрошенных ВЦИОМом россиян собираются в той или иной форме принять участие в общероссийском голосовании по поводу поправок в Конституцию страны.

Из них более половины — 54% - уже сегодня твердо уверено, что они появятся на участках для голосования. И 59% из них полагают, что народу придет на данное мероприятие много. Скептиков меньше почти в два раза — 30%.

Из тех, кто намерен отдать свой голос во время этого всенародного голосования от 67% до 71% предполагают, что они скажут поправкам «да».

От 28% до 32%% предварительно предположили, что скажут «нет».

Кстати, дата проведения общероссийского голосования по поправкам известна подавляющему большинству опрошенных — о том, что 1 июля они могут изменить Конституцию страны, знали 84% респондентов. А три четверти опрошенных оказались в курсе, что проголосовать можно с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Интересно, что 74% из собирающихся голосовать уверены, что меры санитарной безопасности на участках, где можно будет высказать свое мнение, окажутся достаточными, чтобы чувствовать себя комфортно. А 11% и вовсе полагают, что меры эти даже избыточны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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