Андрей Клишас: Человек, который возглавит Госсовет, не будет первым лицом страны

На совместной с ВГТРК горячей линии «Наше решение. Наше будущее» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал главные пункты поправок в основной закон страны и ответил на вопросы читателей "КП".

О ПЕНСИЯХ

- Зачем сейчас принимать поправки?

- С одной стороны, конституция 1993 года – это документ живой, президент подчеркивал, что она свой потенциал не исчерпала. С другой стороны, вспоминая 1993 год, обстоятельства, которые предшествовали принятию той конституции, видно, что страна очень поменялась. И конституция должна отражать изменения.

- Так что с индексацией пенсий – регулярно или ежегодно?

- Мы устанавливали определенную периодичность для индексаций. И не только о пенсиях речь - о всех социальных выплатах. Какие-то выплаты будут происходить ежегодно. В зависимости от законодательства специального. Какие-то, может, и чаще. Это положение направлено на то, чтобы при принятии бюджетов регулярно на всех уровнях, там, где выплачиваются гражданам соцвыплаты и пособия, принцип индексации везде соблюдался.

- Если на месте не прибавляют ни копейки.

- Сейчас нет этой регулярной ежегодной индексации по выплатам, потому что нет такого обязательства у органов власти, нет такого конституционного положения. Если поправки будут приняты, то уже и на уровне специального закона эта обязательность индексации с периодичностью определенной будет установлена.

О ЯЗЫКЕ И БОГЕ

- Какие поправки вы обсуждали дольше всего?

- Вопрос о языке вызывал много вопросов. С точки зрения того, насколько будут защищены на конституционном уровне языки республик. Мы разъяснили что это не ущемляет языки национальных республик.

- Но если русский — государствообразующий?

- Но он же не изменяется - статус национальных языков. Остаются в силе и те положения Конституции, которые говорят, что государство поддерживает национальные языки.

- У нас церковь была отделена от государства. Зачем вносить поправку про Бога?

- У нас церковь отделена от государства и сегодня. А понятие «Бог» в конституции к вопросам отделения церкви от государства не имеет отношения. Есть много конституций, где упоминание бога есть. Это не влияет на светский характер государства. Отделение церкви от государства означает, что государство по всем значимым вопросам принимает собственное, светское законодательство. Принимаемое парламентом. В государствах, где есть государственная религия, где церковь или религиозные институты не отделены, это не так.

У нас и по вопросам, связанным с браком, с семьей, и по вопросам образования, принимается светское законодательство. Мы с вами не используем ни каноническое, ни церковное право, ни из шариата законодательство. Не наличие или отсутствие Бога в Конституции, а то, что по всем вопросам, которые регулируются в странах нормами церковного и канонического права, и таким образом, эти нормы становились частью правовой системы страны - вот у нас этого нет.

О ГРАНИЦАХ И ТЕРРИТОРИЯХ

- Зачем поправка по демаркации границ?

- Это техническая процедура. Она не связана с передачей территории. Мы, например, проводили более четко границу с КНР, где протяженность очень большая. Что касается недопустимости передачи территорий, это важный элемент с точки зрения закрепления суверенитета. Речь не о квадратных метрах или километрах. Это поправка о том, что нельзя отказываться от собственных граждан. Нельзя передавать территории, где живут люди. Мы имели в виду Крымский полуостров. Есть претензии на Калининградскую область у отдельных политиков в Европе. Поправка о недопустимости передачи территорий – это поправка о недопустимости передачи своих граждан под юрисдикцию другого государства.

- А если там люди не живут - можно отдавать?

- Нет. Эта поправка носит и серьезный идеологический момент. Всегда принимается специальный федеральный закон, когда речь идет об установлении границы.

- Вопрос с Крымом будет закрыт?

- Да, конечно. Эта конституционная поправка направлена на то, чтобы не допустить принятие законов в дальнейшем, которыми можно было бы передать Крым.

- Кто бы ни возглавлял страну?

- Он должен будет соблюдать конституцию. Это существенные ограничения. В том числе для будущих политиков, партий, президента.

О ЧИНОВНИКАХ И ДЕПУТАТАХ

- Национализация элит...

- Да, важная поправка. Часто высказывали опасение, что если поменяется политика, то от тех или иных положений можно будет отказаться. Потому что не всем депутатам, сенаторам, чиновникам эти ограничения удобны. Так вот, чтобы у некоторых политиков не возникло искушение по прошествии одного-двух лет освободить себя от этих ограничений, эти поправки и поднимаются на уровень Конституции.

Думаю, что люди, которые служат государству и занимают определенные посты, основные свои интересы, будущее свое, своих детей должны связывать с нашей страной.

- У ваших коллег-сенаторов сложности с этим возникнут?

- Нет. Все члены Совета Федерации этим требованиям соответствуют, проходят регулярные проверки, сдают соответствующие декларации, потому после появления этих поправок никаких проблем мы в Совете Федерации не ждем.

Сенатор и член комиссии по поправкам в Конституцию ответил на вопросы читателей «КП» в рамках совместной акции с ВГТРКФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

О ПАЛАТАХ И ГОССОВЕТЕ

- Усиливается Госдума, усиливается и Совет Федерации?

- Безусловно. И Дума, и Совет Федерации, и Конституционный суд серьезные новые полномочия получают, появляется Госсовет как арбитр между регионами.

- Полномочия Госсовета смутно объясняют.

- Это арбитр между правительством, федеральными и региональными органами власти. В Конституции много норм, которые требуют принятия специальных законов, и Госсовет относится к одной из этих норм. Будет принят специальный закон, где будут подробно описаны полномочия Госсовета.

- Госсовет не будет обладать властными полномочиями?

- Нет. Все властные полномочия принадлежат тем конституционным органам, которые в Конституции записаны, и их властные полномочия описаны также в Конституции.

- И человек, который возглавит Госсовет, не будет первым лицом государства?

- Нет, не будет. Первым лицом государства будет президент страны, который избирается гражданами.

О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

- Для верховной власти важно, чтобы проголосовало много людей?

- Это важно на многих выборах – чтобы приходило много людей. Это говорит о доверии людей к политической системе в целом. Но для устойчивости политической системы намного важнее, например, сколько людей приходит на муниципальные выборы. И политические партии должны воспринимать этот первый публичный уровень власти, самый близкий к людям, как самый важный.

- Реакция Запада важна для нас?

- Я как специалист по конституционному праву вижу и конституции современные, и то, какие поправки принимаются на Западе. У нас очень демократичная Конституция. Наши поправки - абсолютно в том тренде, в том числе и в европейском, в части обеспечения суверенитета государственного и приоритета Конституции национальной на нашей территории. Все надгосударственные органы и соглашения – все это может эффективно работать, только если мы сохраним собственную конституционную идентичность. А значит, наше законодательство должно отражать точку зрения, позицию и ожидания именно наших граждан. Мы не должны подстраиваться под абстрактные стандарты – европейские или какие-либо еще. Только тогда эта Конституция будет по-настоящему действенной.

- Приоритет нашего внутреннего права над международным вызывает вопросы.

- Это лицемерие со стороны критиков. И Конституционный суд Германии сформулировал такой подход, и суд Италии, и британские высшие суды придерживаются такой же точки зрения. Потому эту тему используют для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию. Но в нашей правовой реальности, в которой мы живем, в частности, в Европе приоритет национальной Конституции – непоколебимая вещь. И это провозгласили многие, в том числе Конституционные суды ряда европейских стран.

Сохранение собственной конституционной идентичности, – это мейнстрим современного развития государственного. Наши поправки никоим образом не говорят о том, что мы отказываемся от международных правовых обязательств. Но нельзя, интерпретируя те или иные положения конвенций, заставить нас принять на себя обязательства, под которыми Россия не подписывалась.

Горячая линия по поправкам в Конституцию «Наше решение. Наше будущее».

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