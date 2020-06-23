Голосование по поправкам в Конституцию: «Победа лучшего над хорошим»

Чем ближе голосование по поправкам в Конституцию, тем больше желающих их поддержать. Такой результат круглого стола «Историческое решение. Перспективы и прогнозы голосования по поправкам к Конституции России», проведенного Экспертным институтом социальных исследований. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения на 22 июля, изменения в Основой закон поддержат почти три четверти россиян.

ПРОТИВНИКИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЖИЗНЬЮ

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию на участках состоится 1 июля (и в течение предыдущей недели – досрочно).

«Мы ожидаем, что за внесение поправок проголосуют от 67% до 71% россиян, против – от 28% до 32%, 1% пришедших на участки испортят бюллетени, - сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. – Показатели поддержки на сегодня очень высокие».

Социолог отметил, что в обществе растет уровень информированности. О возможности принять участие в уникальном событии знает 80% опрошенных. 71 % планируют проголосовать (было 68%). Причем, 85% готовых прийти на участки убеждены, что предпринятые меры санитарной безопасности являются либо достаточными, либо даже избыточными.

Еще интересный показатель… Россияне традиционно относятся к нововведениям скептически, но в данном случае каждый четвертый избиратель говорит, что хотел бы принять участие в голосовании заранее (такая возможность появилась впервые).

В целом прогноз ВЦИОМ совпадает с исследованиями других социологических центров. Так, по данным ИНСОМАР, явка на участках составит 55-58%, «за» проголосуют 64 – 69% избирателей, «против» 30 - 35%.

«Портреты» типичных сторонников и противников поправок: 70% сторонников поправок оценивают Россию как передовую страну, а 74% противников - как отсталую. Кроме этого, лишь 8% сторонников хотели бы покинуть страну и уехать жить за границу, среди противников такой показатель составляет 38%.

«Можно сказать, что противники поправок чувствуют себя незащищенными, не удовлетворены своей жизнью, но склонны перекладывать ответственность именно на устройство общества», - пояснил директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский.

«С 1 ИЮЛЯ – НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

Однако, социология – это скорее прекрасный теоретический мир (пусть и основанный на реальных опросах). А практика часто бывает более приземленной. Многие политологи считают, что явка на голосование будет меньше оценки социологических центров. Например, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин спрогнозировал явку в 50-60% и поддержку поправок на уровне 58%. Политолог объяснил, что на количестве избирателей будет негативно сказываться массовый отъезд россиян на дачи (а рассуждения о рано созревшей ягоде вызвали понимающий смех участников круглого стола). Однако возможность электронного голосования в Москве и Нижнем Новгороде, продление голосования до семи дней и возможность волеизъявления на дому сгладят эффект.

Кроме того, эксперт считает, что 1 июля есть хороший шанс «преодолеть тлеющую. Проблему федеративных отношений». Дело в том, что в 1993 году в 17 субъектах жители проголосовали против нынешнего варианта Конституции, в Чечне голосование вообще не проводилось. Тем не менее все регионы живут в общем конституционном поле.

«Сейчас есть отличная возможность эту проблему преодолеть, поскольку везде количество голосов «за» будет больше, – считает Константин Костин. – Когда мы голосуем за основной закон, крайне важно не только мнение каждого, но и как каждый отдельный субъект Федерации проявил себя на голосовании»

Правда, сравнения предстоящего всероссийского голосования с конституционным референдумом 1993 года директор Центра политического анализа Павел Данилин считает ошибочными: тогда голосовали за новую Конституцию, сейчас – за поправки в нее. Причем, 27 лет назад страна только вышла из острой фазы гражданского конфликта с парламентом. Общество дышало политикой. Проблем с явкой на избирательные участки не было.

«Сейчас традиция похода на избирательные участки отсутствует, – говорит Павел Данилин. – Но не это главное. Явка может быть ниже 50 %, но главное, что люди, которые придут, сделают осознанный выбор. Какой – это их право. Главное – люди понимают, что с этим голосованием мы завершаем страшный период пандемии. С 1 июля мы начинаем нормальную жизнь».

Больше того, если в 1993 году политически вопросы часто делили общество на непримиримые лагеря, то сейчас ситуация гораздо спокойнее.

«Нет интриги раскола общества на условно красных и белых, – отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. – Наше голосование по Конституции – это победа лучшего над хорошим. Противники Конституции видят в голосовании не протест против одной нормы, а против государства как такового. Скорее всего, эти противники ненавидели ельцинскую Конституцию».

250 ТЫСЯЧ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Причем, процесс наблюдения за голосования вызывает все больше внимания со стороны населения. Количество общественных наблюдателей, зарегистрированных на всероссийское голосование по Конституции РФ, превысило 250 тысяч человек, сообщил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Общественный активист назвал цифру беспрецедентной, поскольку даже на президентских выборах 2018 года, которые считаются эталонными с точки зрения соблюдения буквы закона, было около 150 тысяч наблюдателей.

Правда, и степень участия наблюдателей в выборах увеличится: им придется работать не один, а семь дней (дистанционное и предварительное голосования начнутся 25 июня). Активисты будут не только контролировать честность и прозрачность плебисцита, но и следить за соблюдением мер безопасности от коронавируса: дезинфекция помещений, проверка температуры у избирателей.

«С нашей стороны считаем, что Центризбирком принял исчерпывающие меры безопасности. Более 12 стран уже проголосовали в условиях коронавируса, а наши меры существенно выше», - считает Максим Григорьев.

Правда, есть силы, которые пытаются «раскачать лодку». Например, руководство ассоциации «Независимый общественный мониторинг» осудило движение «Голос», которое создает параллельную систему наблюдения, что противоречит закону о поправке, где сказано, что только Общественные палаты могут набирать наблюдателей.

«И в день голосования, и после подведения итогов, думаю, мы будем сталкиваться с такими манипуляциями. Но у нас есть надежная система общественного контроля, которая будет сообщать о реальной картине на каждом участке», - резюмировал глава Московского бюро по правам человека Александр Брод.