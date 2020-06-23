Владимир Путин заявил о повышении налогов для богатых россиян

С 1 января 2021 года в России вырастет налог на доходы физических лиц. Но только для самых состоятельных граждан. Об этом во время обращения к гражданам заявил президент страны Владимир Путин.

Для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, ставка НДФЛ вырастет с нынешних 13 до 15%. Причем действовать повышенная ставка будет только для той суммы, которая превышает 5 млн.

Цель реформы благая.

- Предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить» эти деньги, то есть разрешить только целевое их использование для лечения детей с редкими заболеваниями, - подчеркнул Владимир Путин.

По словам главы государства, эта мера даст бюджету дополнительно 60 млрд рублей ежегодно.

Напомним, разговоры о введении прогрессивной шкалы налогообложения, ведут в стране последнюю неделю. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что идут обсуждения, причем в связи с коронавирусом – идут очень интенсивно.

Владимир Путин отметил, что, когда все граждане платят НДФЛ по одной ставке, такой налог сравнительно легко администрировать.

- Благодаря такому подходу значительно выросла собираемость налога, - напомнил Путин. – Сейчас Федеральная налоговая служба имеет новое качество администрирования, внедрены цифровые технологи. Мы можем распределить налоги более дифференцировано, направить дополнительные ресурсы на конкретные задачи.

Пока не совсем понятно, как именно будет оформлено новшество.

- Одно дело, когда у человека один источник дохода – зарплата. А если таких источников несколько? Разные гонорары, платежи и так далее. В таком случае, вероятно, придется переходить на налоговые декларации, - полагает политолог Георгий Бовт. - Это добавит головной боли ФНС, потому что каждый человек должен будет подать им документ. И это откроет глаза многим людям на то, сколько они платят государству. Сейчас-то НДФЛ удерживает работодатель и переводит ФНС. А когда сам считаешь цифры, сразу хочется спросить, на что идут твои деньги.

Ранее чиновники не раз подчеркивали, что Россия не готова повышать налоги для наиболее обеспеченных.

- Богатые найдут пути обойти такое решение, - заявлял год министр финансов Антон Силуанов. – Могут вообще вывести деньги из страны.

Правда, в феврале он допустил-таки переход к прогрессивной шкале, но не раньше 2024-го. Чуть раньше, когда Михаил Мишустин выступал в Госдуме еще только в качестве кандидата в премьер-министры, ему тоже задали вопрос про НДФЛ. Мишустин заверил народных избранников, что для этого время еще не пришло. Мол, среднего класса в стране нет.

- А вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому, большей прозрачностью и большей ответственностью, - заключил Мишустин.

Предложенные президентом меры вряд ли затронут средний класс. Все-таки речь идет о зарплатах больше 400 тысяч рублей в месяц. Так что перед чиновниками стоит задача проследить, чтобы богатейшие россияне – по предварительным прикидкам, повышенная ставка затронет меньше 1% населения страны – не увиливали от своих обязательств.