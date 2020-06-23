2020-06-23T18:34:56+03:00
Экономика

Налоговый режим для самозанятых в России в 2020 году: как будет действовать и в каких регионах

Рассказываем все о налоговом режиме для самозанятых в России в 2020 году
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
В этом году число самозанятых в России уже выросло в 2,5 разаВ этом году число самозанятых в России уже выросло в 2,5 разаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 1 июля 2020 года все регионы России смогут вводить у себя специальный налоговый режим для самозанятых. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам во вторник.

Сейчас налоговый режим для самозанятых действует в 23 регионах. Его запустили как пилотный проект. По словам Владимира Путина, эксперимент оказался удачным.

- С 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых. А значит, люди смогут официально и спокойно работать, - сообщил Путин.

Напомним, физические лица и индивидуальные предприниматели, которые хотят работать в «белую» и переходят на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Действовать особый налоговый режим будет в течение 10 лет.

В этом году число самозанятых в России уже выросло в 2,5 раза – с 300 до 700 тысяч человек. Во время пандемии власти предоставили самозанятым поддержку. Им полностью вернут налог на профессиональный доход за 2019 год, а для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ (12130 рублей).

Еще одно важное новшество: статус самозанятого теперь можно будет получить не с 18, а с 16 лет. Это, как сообщил президент, коснется 3 миллионов человек. При этом начинающим предпринимателям дадут дополнительные налоговые льготы.

- А именно - налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налогов, - сообщил Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин подписал указ о новой детской выплате по 10 тысяч рублей
В США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в Мексике
Американцы отправят вертолет на Марс
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению Boeing MH17
«Другое ощущение времени»: Путин сообщил о резком изменении уклада жизни россиян
Рожать первенца в тридцать – так ли это страшно, рассказал демограф
Деньги от повышения НДФЛ для богатых пойдут на медицинскую помощь детям
Индия попросит Россию ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем
Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию
Путин о пандемии: нам еще предстоит дожать эту заразу
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Актеры Сахавуда зачитали Конституцию на якутском языке
Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин
Регионам России направят 100 млрд рублей на развитие дорог
Путин предложил провести налоговый маневр в IT-области
Эксперты объяснили, сможет ли книга Болтона помешать Трампу на выборах
Владимир Путин заявил, что мире формируется новая реальность
Режим самозанятых в России появится с 1 июля 2020 года на территории всей страны
Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов
Путин продлил выплаты для медработников до сентября
"Вакцина не панацея": Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему опасен
RT выпустил новый эпизод «Акцент Шоу»
Путин: никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придёт на помощь
Путин: эпидемия разделила время на "до" и "после"