Люди стали тверже стали

На ТАГМЕТе делали «катюши»

Более 5000 таганрогских металлургов участвовали в боях, семеро стали Героями Советского Союза. А в цехах ни на минуту не прекращалось производство бронированной стали и снарядов.

С первых дней войны на Таганрогском металлургическом заводе освоили производство броневых листов для танков и бронемашин. Потом здесь собирали кабины легендарных «катюш», здесь же изготавливали и трубы реактивных снарядов.

В октябре 1941-го немцы прорвались к Донбассу. Оборудование цехов срочно эвакуировали на трубные предприятия в Каменск-Уральский и в Челябинск. А завод...

«Была создана группа из 22 человек, которая должна была в последний момент взорвать то, что невозможно было увезти, - вспоминал начальник участка листопрокатного цеха И. Е. Шабалин. - Раз десять ставили запальники и опять снимали их. Наконец решили - пора. Механик Ярызько подносит зажигание, а руки у него ходуном ходят, трясусь и я. Инженер Абрамов должен был поджечь нефтеслив. Зажигает, а сам плачет… Взорвали мы ножницы, мотор, компрессор…»

В ноябре 41-го после многодневных боев немцы вошли в Таганрог. Решили восстановить завод - местные жители отказывались работать на оккупантов. Последовали публичные казни…

30 августа 1943 года Таганрог был освобожден. Завод лежал в руинах.

- Начинали с восстановления литейного, механического, кузнечного цехов, затем приступили к мартеновским печам и кранам, - рассказывал бывший главный механик завода Николай Лобов. - Не имея нужных механизмов, вручную рабочие вытаскивали десятитонные козлы и пятидесятитонные конструкции... В кратчайшие сроки завод вновь стал давать Родине продукцию.

Павшим за освобождение Родины от фашизма у предприятия установлен мемориал «Вечный огонь».

1941 г. Плакат художника - корреспондента «Комсомольской правды» Николая АВВАКУМОВА.

Гильзы снарядов, стволы орудий, трубы танков

На Синарском трубном заводе поздравили с приближающимся 75-летием Победы участника Великой Отечественной войны, ветерана предприятия Василия Орлова.

Василий Илларионович в свои 95 выглядит орлом. На груди орден Отечественной войны I степени, медали «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и другие награды.

– Я в первые дни войны пошел в военкомат, да не взяли: «Мал еще!», - вспоминает ветеран. - На фронт попал в 42-м, как исполнилось 17 лет. Служил на 2-м Украинском фронте, был наводчиком артиллерийского орудия.

Синарский трубный завод с сентября 1941 по 1945 год выпускал гильзы для артиллерийских снарядов и «катюш», ленточный прокат для взрывателей и пулеметных лент, пружины для автоматов. Здесь же изготавливали трубы для топливной аппаратуры танков, для стволов артиллерийских орудий, пулеметов, автоматов.

5000 заводчан отмечено высокими наградами за труд в годы Великой Отечественной войны.

Суворов, хранитель памяти

Возрождение из руин Сталинграда, строительство Волго-Донского канала, Сталинградской ГЭС, пуск трубоэлектросварочного производства в Волжском - это трудовой подвиг.

Среди тех, кто строил в 1969-м Волжский трубный завод, было много защитников Сталинграда. Одним из них был первый начальник отдела кадров ВТЗ Иван Васильевич Суворов. В сентябре 1941 года он вступил в народное ополчение г. Иваново, а затем были его Сталинград и Курская дуга, освобождение Прибалтики, Украины, Белоруссии... Всего у Ивана Суворова 19 боевых наград.

- В память особенно врезались страшные бои севернее Сталинграда, - вспоминал бывший сержант-автоматчик. - То место сейчас называют Солдатским полем.

Всю свою послевоенную жизнь Суворов посвятил сохранению памяти о погибших товарищах. Организовал поисковую работу в этом районе. Почин заметили и поддержали в прессе. Была статья и в «Комсомолке».

Из собранных на Солдатском поле осколков снарядов и мин трубоэлектросварщики сварили стелу «Сталинградское кольцо». В 2010-м к стеле добавили памятные плиты, на которых золотыми буквами высечены имена заводчан - защитников Сталинграда.

Герои Северского завода

Есть здесь такая традиция - растить рабочие династии. Сегодня мы расскажем о трех из них.

Семейный подвиг

Три поколения семьи Зеленых трудились на Северском трубном заводе. Горный инженер Иона Маркович Зеленый проработал здесь с 1942-го до апреля 1973-го. В военные годы был замначальника мартеновского цеха, начальником технического отдела. Трудовую жизнь посвятила заводу и его жена Любовь Михайловна. Их старший сын Борис работал здесь же - делал гранаты. В 1942-м ушел на фронт, погиб на Курской дуге. Младший, Ноан, пришел на завод уже после войны. Внуки Ионы и Любови Зеленых - Борис и Елена - тоже продолжили династию на заводе.

Иона Маркович Зеленый.

В пятом поколении

Семья Карфидовых трудится на заводе уже в пятом поколении. Родоначальник рабочей династии Иосиф Порфирьевич Карфидов награжден тремя медалями «За отвагу». На Северском начал работать еще до войны. Прошел фронт и в победном 45-м вернулся в цех. Из-за двух контузий и ранения почти не двигалась рука - в сталевары уже не пойдешь. Но остался в мартеновском цехе - контролером ОТК. Его старший сын Энгельс за доблестный труд был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А сегодня на заводе трудятся уже и правнуки Иосифа Порфирьевича.

Художник мартена

Юрий Яковлевич Леонтьев только по особым дням достает военный билет и награды отца. Две медали «За отвагу», медаль «За победу над Германией», орден Красной Звезды и орден Славы III степени. Ему повезло - отец Яков Константинович вернулся с фронта живым, а ведь считался пропавшим без вести. А вот мать не дождалась - схоронили. Он устроился на завод в железнодорожный цех. Юрий, когда вырос, тоже пошел на трубный. Стал главным художником предприятия. Сейчас он на пенсии. А его дочери тоже связали свою судьбу с Северским трубным заводом.