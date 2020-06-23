Москвичи передали более 5 тысяч открыток с благодарностями врачам-героям

Сказать "Спасибо" тем, кто не жалея себя,не жалея времени и сил, спасал жизни других людей. Такую возможность всем желающим подарили организаторы волонтерской акции в Москве.

Всю неделю горожане могли заполнить и отправить открытку столичным медикам. На улицах появились специальные арт-объекты, возле которых волонтеры Москвы предлагали прохожим заполнить открытки и написать несколько слов благодарности в адрес врачей.

Эти уличные "почтовые службы" постоянно перемещались по городу. Их можно было увидеть на Арбате, Тверской, в Парке Горького, на ВДНХ. И тысячи людей не смогли пройти мимо и оставляли теплые слова благодарности и пожелания.

Уличные "почтовые службы" постоянно перемещались по городу.Фото: материалы пресс-служб

В День медицинского работника, 21 июня, более 5000 подписанных жителями города открыток нашли своих адресатов. Волонтеры передали их в НМИЦ имени Н. Н. Приорова, НИИ им. Склифосовского и другие медицинские учреждения города.

- Это добрая акция, которую активно поддержали москвичи. Таким способом мы вместе смогли еще раз поблагодарить врачей за их неоценимый труд и спасение жизней. Неравнодушных людей в Москве очень много, спасибо им всем. Сильно помогли молодые люди, волонтеры разных организаций. С их помощью акция стала по настоящему масштабной, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Сказать "спасибо" никогда не поздно

Сказать "спасибо" никогда не поздно. Если вы не успели поучаствовать в акции, но хотите выразить благодарность врачам-героям, то это можно сделать виртуально, с помощью чат-бота @doctor_cyberbot в Телеграме. Все пожелания попадают на канал «Спасибо врачам» и транслируются на крупнейших медиафасадах Москвы: на Центральном телеграфе (Тверская, дом 7), кинотеатре «Октябрь» (Новый Арбат, дом 24), «Доме книги» (Новый Арбат, дом 8).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Волонтеры помогают пациентам увидеть улыбки врачей

Лицо доктора постоянно скрыто под маской - как тут пациенту узнать, насколько добрая у него улыбка? На помощь придут волонтеры-фотографы.

Акцию #СпасибоВрачам придумали в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии им.Н.Н. Приорова. Сотрудники больницы попросили добровольцев сделать для них «добрые бейджи», чтобы пациенты могли видеть улыбки врачей, даже когда их лица скрыты защитными масками.

Эта идея стала популярной и охватила уже 20 медицинских учреждениях города. Здесь фотографы на добровольных началах безвозмездно проводят фотосессии для сотрудников медучреждений. К акции присоединились более 100 человек - и профессионалы, и любители. Фотосессии для врачей проходят с соблюдением всех мер защиты: перчатки и маски, инструктаж по технике безопасности. Уже изготовлено более 2 тысяч бейджей для врачей и медсестер.