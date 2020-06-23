«За рулем»? Ничего не поделаешь!

Проблема отвлечения «за рулем» гораздо серьезнее, чем принято думать. Потому что, кроме общеизвестных отвлекающих факторов - смартфона, разговоров с попутчиком или приема пищи, у водителей есть множество других опасных привычек. Ситуация усугубляется тем, что мы не считаем их опасными.

Принято считать, что существует четыре механизма отвлечения водителя. Визуальный: водитель смотрит не на дорогу, а на отвлекающий объект, не связанный с дорожной ситуацией. К примеру, на смартфон. Звуковой механизм: водитель слышит звуки, не имеющие отношение к дороге и автомобилю. Биомеханическое отвлечение заставляет водителя убирать одну руку с руля и выполнять ею манипуляции, не связанные с управлением автомобилем. Когнитивное – заключается в том, что человек «за рулем» мысленно сосредоточен не на анализе дорожной ситуации, а решает другие задачи. Самое неприятное: один отвлекающий фактор может запускать несколько механизмов отвлечения.

Рассмотрим наиболее распространенные неявные факторы отвлечения водителя. Большинство из них запускает два или более механизма отвлечения.

1.Разговор по телефону при помощи гарнитуры hands-free

Да, Правилами дорожного движения разговор по смартфону при помощи hands-free не запрещен – но столь же опасен, как и «обычный» разговор, с прижатой к уху «трубкой». Запускается сразу три механизма отвлечения. Биомеханический: нажать кнопку вызова, периодически поправлять гарнитуру. Звуковой: слушать слова собеседника. Когнитивный: анализировать его слова, думать над своими ответами и отвечать. Доказано: разговор с помощью устройства hands-free отвлекает водителя почти так же сильно, как и «обычный» разговор по телефону.

2.Поиск предметов / попытка дотянуться до них

Казалось бы, что здесь такого: подобрать упавший в сторону пассажирского сиденья ежедневник или связку ключей. Однако эта простая манипуляция запускает два мощных механизма отвлечения: визуальный (смотрим на объект) и биомеханический (убираем руку с руля и тянемся к предмету). При этом меняется положение тела водителя, и в случае, если придется резко тормозить или маневрировать, мы можем: а) не успеть или б) физически не суметь выполнить требуемое действие.

3.Дети в салоне

Ученые Университета Монаша (Австралия) провели эксперимент, который показал: среднестатистический водитель смотрит на ребенка в течение 20% времени поездки. Либо в зеркало заднего вида, либо просто оборачивается. В Университете штата Мичиган (США) установили, что ситуация значительно усугубляется, если ребенок перевозится на переднем пассажирском сиденье. Водитель вынужденно переходит в режим многозадачности: кормит, развлекает, передает и забирает игрушки, просто разговаривает. И все это одновременно с процессом управления автомобилем!

4.Украшения и ароматизаторы на креплении зеркала заднего вида

Раскачивающиеся предметы постоянно привлекают внимание водителя, и ему приходится переводить взгляд с дорожных объектов на эти «висюльки». Что касается ароматизаторов, то нужно помнить, что ароматы бывают успокаивающими, и, наоборот, тонизирующими. Но полностью доверять неким «общим» рекомендациям в выборе ароматов тоже не стоит, поскольку восприятие запахов индивидуально для каждого человека. А неправильно подобранный запах в автомобиле может усилить стресс или снизить уровень концентрации внимания.

5.Оживленный разговор пассажиров друг с другом

При чем здесь водитель, если пассажиры беседуют друг с другом? Связь, тем не менее, самая прямая. Водитель не только слышит голоса пассажиров (звуковое отвлечение), но еще и анализирует сказанное ими, даже если сам того не желает (когнитивное отвлечение). Если пассажиры начинают ругаться, водитель оказывается в стрессовой ситуации. А, значит, повышается риск его ошибки.

6. Музыка «за рулем»

Музыка - мощный отвлекающий фактор, и ее воздействие на водителя постоянно изучается. Так, ученые Университета им. Бен-Гуриона (Израиль) провели эксперимент, 98% участников которого совершили грубые ошибки на дорогах, если в автомобиле звучали их любимые композиции. Специалисты сделали вывод, что чем больше нравится мелодия, тем сильнее отвлекающее воздействие. Кроме того, важен уровень громкости. В Мемориальном университете Ньюфаундленда (Канада) установили, что громкость музыки в 95 децибел (громкая игра на фортепьяно на расстоянии одного метра) сокращает время реакции водителя на 20%.

7.Прослушивание радио/аудиокниг

Многие водители слушают за рулем разговорное радио и аудиокниги. И то и другое отвлекает водителя, однако в разной степени. Ученые Университета штата Юта (США) провели масштабное исследование влияния отвлекающих факторов на уровень нагрузки водителя. За единицу был принят показатель нагрузки водителя, на которого не влияет ни один отвлекающий фактор. Выяснилось, что радио минимально отвлекает водителя, коэффициент нагрузки - 1,20. А вот аудиокнига отвлекает гораздо сильнее - 1,7. Ученые объясняют это тем, что разговорное радио мы, как правило, слушаем в так называемом фоновом режиме – то есть, не вникая особо в смысл того, что говорят. В этом случае на водителя действует только звуковой механизм отвлечения. Аудиокнига же требует не только прослушивания, но и запоминания основных поворотов сюжета - к звуковому отвлечению добавляется мощный когнитивный фактор.

8.Посторонние мысли

Психологи рекомендуют отключаться от любых переживаний, когда садишься за руль. Погружение в свои мысли приводит к тому, что водитель концентрируется именно на них, а не на анализе дорожной ситуации. Посторонние размышления запускают механизм когнитивного отвлечения – самого сложного и наименее изученного типа отвлечения из всей «четверки». Водитель может не сводить взгляда с дороги – и все равно не заметить изменения дорожной ситуации, или заметить, но слишком поздно. Поэтому необходимо, чтобы человек за рулем не только смотрел на дорогу, но и видел ее.

9. Курение

Закуривание сигареты запускает два механизма отвлечения – визуальный и биомеханический. Только на то, чтобы прикурить, водителю необходимо более чем на 1 секунду сфокусироваться на пламени зажигалки. С электронными сигаретами еще хуже: есть манипуляции, которые просто невозможно осуществить одной рукой. К тому же курение ухудшает остроту зрения и скорость реакции. Так что бросайте курить «за рулем». И вообще - бросайте!