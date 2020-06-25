2020-06-24T12:50:07+03:00
Общество

Ученые без среднего образования

Борьба за экологическое равновесие, как и стремление к разумному потреблению ресурсов, - все это сейчас весьма популярно, как у мировой, так и у российской молодежи. Иначе говоря, в тренде
Максим ПОЛЯКОВ
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Все финалисты конкурса будут номинированы на участие в отборе для получения гранта Президента Российской Федерации на обучение в вузах страны.Все финалисты конкурса будут номинированы на участие в отборе для получения гранта Президента Российской Федерации на обучение в вузах страны.
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Но если мода - это просто увлечение, не требующее кардинальных решений, то продуманные до мелочей научные исследования, которые дают реальный результат, - уже серьезные шаги на пути реализации экологической безопасности.

Школьники, которые участвуют в Российском национальном юниорском водном конкурсе, проходящем при поддержке Росводресурсов, только стоят на пороге своего главного экзамена совершеннолетия - ЕГЭ. Но это абсолютно не мешает им придумывать актуальные проекты и инициативы, направленные на решение проблем питьевой воды и защиты водных ресурсов России. Конкурс, главным организатором которого является Институт консалтинга экологических проектов, проводится в три этапа: муниципальный, региональный, общероссийский. Победитель последнего представляет нашу страну на международном Стокгольмском юниорском водном конкурсе.

Масштабы научного мероприятия нешуточные. Например, в 2020 году участниками федерального Водного конкурса стали 1840 школьников, которые выполнили 1510 водных проектов.

Лучшие из лучших

Главную награду конкурса этого года завоевал Михаил Никоноров из Самарской области с проектом, ориентированным на борьбу с микропластиком. В его работе приведен метод, позволяющий очищать сточные воды на 80 - 85 процентов от микрочастиц пластика с помощью адсорбционно-магнитной установки и ферромагнитной жидкости. В ходе исследования была разработана конструкция, встраиваемая в систему водоотведения. Михаил получит благодарность министра природных ресурсов и экологии, статуэтку конкурса и экшен-камеру.

В международной номинации лидером стала работа Дарьи Деревягиной из Йошкар-Олы. Школьница исследовала изменение активности ферментов водных экосистем при антропогенном загрязнении на примере реки Сердяжки в Республике Марий Эл. Данные, полученные в ходе исследований, могут быть использованы для организации экомониторинга состояния речного комплекса. Дарья будет представлять Россию на международном этапе Юниорского водного конкурса, который проходит в рамках Недели Воды в Стокгольме.

В отдельной номинации Росводресурсов победителями стали Дарья Чернова и Василий Иванченко из Дубровки Брянской области с исследованием «Наше отношение к водоснабжению и водопотреблению». На примере своего поселка школьники освоили доступные методики определения потребительских показателей питьевой воды, провели социологический опрос земляков, опробовали способы экономии воды в быту, выбрали самые эффективные из них применительно к местным условиям.

КСТАТИ

Все финалисты конкурса будут номинированы на участие в отборе для получения гранта Президента Российской Федерации на обучение в вузах страны. А осенью победители и призеры приедут в Москву для участия во Всероссийском юниорском водном форуме.

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Дед мой, ветеран войны, шибко ругал нас, внуков, за «озорство с водой». До сих пор помню, с какой болью в сердце он отчитывал меня за оставленный открытым кран водопровода на даче. Заигравшись, я бросила шланг между грядок, и вода хлестала из него битый час. (подробности)

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