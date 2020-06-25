2020-06-24T14:05:55+03:00
Общество

АКВА-БИНГО

Уважаемые читатели, предлагаем принять участие в нашем челлендже в популярном формате «бинго». Задача - выполнить все условия, обозначенные на карточке. И тогда вы можете смело называть себя «разумным потребителем» и «водным активистом»
Поделиться:
Как настоящий водный активист попейте воды из Байкала. Фото: INSTAGRAM @dariagook.Как настоящий водный активист попейте воды из Байкала. Фото: INSTAGRAM @dariagook.
Изменить размер текста:

- Приобрести многоразовые питьевые трубочки

- Принимать душ не дольше 5 минут

- Закрывать кран во время чистки зубов

- Ходить в магазин с многоразовой сумкой

- Вызвать слесаря, увидев капающий кран

- Осуждать тех, кто моет машины у реки

- Знать различие между дамбой и плотиной

- Предотвратить экологическую катастрофу

- Убрать мусор с берега водоема

- Отказаться от одноразовой посуды

- Попить воды из Байкала

- Собрать дождевую воду

- Купить органическую бытовую химию

- Посчитать «водный след»*

- Рассказать друзьям об этом БИНГО

И помните, что только от нас самих зависит сохранение уникальных водных ресурсов России. Давайте, попробуем!

*Водный след - количество воды, используемой при производстве любых товаров (например, одежды, которую вы носите) и услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дороже нефти

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов рассказал о цифровизации в отрасли, проблемных регионах и о том, как пандемия сказалась на экологии страны (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нас ждёт электронное государство: прописку отменят, а мигрантов загонят в особое приложение
Эксперты уже не первый год предлагают упразднить «институт прописки», который вроде как усложняет многим гражданам жизнь. «КП» попыталась разобраться, насколько это реально
Новости 24