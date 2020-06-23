2020-06-23T23:15:32+03:00
В мире

В альтернативной реальности чернокожие - рабовладельцы, а белые - их рабы

Это сюжет американского фантастического фильма «Снежок», который должен выйти в ближайшее время
Николай ГЕРАСИМОВ
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Движение Black Lives Matter породило фильм «Снежок», который должен выйти до конца годаДвижение Black Lives Matter породило фильм «Снежок», который должен выйти до конца года
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Независимые американские кинематографисты не смогли пройти мимо того, что творится летом 2020 года на улицах Сиэтла, Вашингтона и прочих американских городов. Движение Black Lives Matter породило фильм «Снежок», который должен выйти до конца года. Вообще «Cracka» (искаженное Cracker) - презрительное название бедных деревенских жителей юга США, произошедшее то ли от звука удара хлыста, то ли от кукурузных крекеров, составлявших некогда их основную пищу. Но в контексте фильма это оскорбительное прозвище, эквивалент слова «ниггер».

Герой картины, современный белый американец, выступающий за Трампа и набивший себе нацистские татуировки, чудесным образом переносится одновременно в прошлое и в альтернативную реальность: это Америка XIX века, в которой все белые стали рабами, а чернокожие - рабовладельцами. И любой «черный масса» может делать со своим белым невольником, что заблагорассудится: женщин запросто насилуют, мужчин линчуют…

В трейлере к фильму, на днях появившемуся на YouTube, задаются вопросы: «Вы не давали нам дышать, - что если мы не дадим вам? Вы насиловали наших дочерей, - что, если мы изнасилуем ваших? Вы украли нашу свободу, теперь мы крадем вашу!»

CRACKA - OFFICIAL TRAILER..

В общем, с одной стороны, это, видимо, такой американский «Холоп» - история про перевоспитание белого расиста. С другой, конечно, авторы показывают чернокожих садистами и злодеями, что сейчас выглядит весьма скандально. Трейлер за несколько дней собрал 700 000 просмотров, причем 18 000 пользователей поставили лайки, а 25 000 выразили свое отвращение, нажав кнопку «дизлайк».

Имена тех, кто работал над картиной, скорее всего, ничего вам не скажут. Режиссера зовут Дэйл Рестегини (он белый), еще его знают под псевдонимом Rage («Ярость»). В прошлом он снял много клипов для хип-хоп исполнителей, работал с Айс Кьюбом, Питбулем, Лил Уэйном, Ники Минаж и прочими звездами. Еще он снимал микробюджетные фильмы типа «Хип-хоп ведьмы» (пародии на «Ведьму из Блэр»). Главную роль в «Белом бедняке» исполняет актер Лоренцо Антонуччи - он снимался в «Игре престолов», правда, роль его была такой маленькой, что его даже не упомянули в титрах.

Если верить Рестегини, фильм через какое-то время будет доступен на Amazon Prime и других сайтах. А может, это даже будет и не фильм, а сериал. В общем, пока режиссер много комментариев не дает - подогревает интерес к проекту, который, может, и не скажет ничего нового об отношениях белых и чернокожих, но позволит авторам словить хайп и заработать копеечку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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