2020-06-24T14:05:09+03:00
В мире

Мемуары Болтона: Во время рейда украинского флота на Керченский пролив первой мыслью Трампа было "это украинская провокация"

Новые сенсационные откровения из книги бывшего советника Белого дома по нацбезопасности
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Бывший советник президента США Джон Болтон разоткровенничался в книге мемуаров.Бывший советник президента США Джон Болтон разоткровенничался в книге мемуаров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон продолжает срывать покровы в только что изданной книге мемуаров.

Так, он рассказывает о рейде украинских кораблей (двух артиллерийских катеров и буксира) с попыткой прорыва из Чёрного моря в Азовское через Керченский пролив 25 ноября 2018 года. Тогда, как известно, российская береговая охрана интернировала эти плавсредства, что стало причиной возмущения на Западе.

А вот как те события виделись из Западного крыла Белого дома:

«Поскольку эскалация была возможна, я решил позвонить Трампу. Я хотел убедиться, что он знает, что мы следим за ситуацией, на случай, если журналисты начнут задавать вопросы. Его первой реакцией было: «Что предпринимают по этому поводу европейцы?» — ответ, конечно же, был «ничего», такой же, как и в нашем случае. (Европейский Союз действительно позже выступил с [осуждающим] заявлением, но это была обычная жвачка.)

Задержанные российскими пограничниками украинские буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь» на приколе в Керчи. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Задержанные российскими пограничниками украинские буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь» на приколе в Керчи. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Первой мыслью Трампа было то, что Украина совершила провокацию, что было по меньшей мере возможно, учитывая предстоящие [весной 2019] президентские выборы. Но не исключено также, что русские искали конфронтации, возможно, пытаясь каким-то образом узаконить свою «аннексию» Крыма, которую признавали очень немногие другие страны. Трамп не был заинтересован отвечать как-либо быстро, даже если Россия была полностью неправа».

Другой интересный отрывок мемуаров — о том, что ряд влиятельных западных стран исподволь готовы к примирению с Москвой:

«Трамп прибыл с намерением пригласить Россию присоединиться к G7, из которой она была исключена в 2014 году после вторжения и аннексии Крыма. Он нашел союзника в лице нового премьер-министра Италии Джузеппе Конте», — вспоминает Болтон.

КСТАТИ

Экс-советник президента США Джон Болтон: «Трамп фантастически несведущ в управлении»

Американский политик отомстил своему бывшему начальнику за увольнение из администрации, выпустив мемуары (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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