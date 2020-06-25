Нас ждёт электронное государство: прописку отменят, а мигрантов загонят в особое приложение

Во время коронавирусного карантина москвичи вновь заговорили о «прописке». Точнее, постоянной и временной регистрации граждан. Помните, когда после очередной волны послаблений москвичам разрешили гулять по графику - домами, возникла куча вопросов. А что делать, если прописан в одном месте (у родителей, например), а живешь по факту на другом конце города (скажем, у супруга)? По графику, слава богу, гуляли недолго. Но о регистрации граждан снова заговорили - нужна ли она теперь? Особенно в наш электронный век, когда за перемещениями людей следят видеокамеры, гаджеты, мобильные приложения. Ведь обходятся же многие крупные страны без нее. А мы чего?

В МЕЧТАХ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ГОСУДАРСТВЕ

- Когда в 1930-х годах в СССР вводился институт прописки и паспортов, у этого были три цели, - объясняет бывший замглавы Федеральной миграционной службы (ФМС) Вячеслав Поставнин. - Первая - борьба с «контреволюцией», нужно было следить за «контингентом». Вторая - экономическая, мониторинг за движением трудовых ресурсов. Третья функция - чтобы человек не мог получить две квартиры в одном или разных регионах. (В советское время семьи вставали в очередь на получение государственной квартиры, - Авт.). Со временем получилось так, что все три цели утратили свою актуальность. По первому пункту - да, силовикам и спецслужбам, конечно, важно в случае необходимости найти нужного человека. Но для этого штампик в паспорте или справка уже не требуется. Есть масса других способов. Трудовые ресурсы теперь перемещаются свободно. Поэтому какой в регистрации смысл?

А вот третья функция, по словам Поставнина, в процессе «эволюции» нахватала дополнительные «сервисы».

- На нее навесили не только квартиры, но и все остальное: поликлиники, детские сады, школы, машины и много чего еще. Ее как-то уже вмонтировали в эту систему, что вырвать можно только с корнем. Пошел устраивать ребенка в школу - где твоя временная регистрация? Возьмем Штаты. Страна, в которой живет больше людей, чем у нас. (328 млн против 146 млн в РФ. При этом территории США почти в 2 раза меньше, - Авт.). И люди там перемещаются чаще, чем у нас. Но там ведь нет никакой прописки. Я разговаривал с американцами после 11 сентября 2001-го (в этот день в результате атаки террористов были взорваны башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, под руинами погибли более 2,6 тысяч человек, - Авт.). Спрашиваю у них: почему же вы даже после такого удара по национальной безопасности не введете режим регистрации?! Там удивляются. Про это даже никто сейчас подумать не может - народ будет против такого «ущемления личных свобод». Но при этом у них есть масса баз данных, которые давно объединены, интегрированы и любого человека можно найти очень быстро. По социальным картам, по платежкам, по банковским картам, по машине. Электронное государство! То, чего мы в России пока не можем добиться.

Бывший замдиректора ФМС РФ Вячеслав Поставнин.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

МОСКВА - ОСОБАЯ ТЕРРИТОРИЯ?

В советское время прописка в Москве и крупнейших городах СССР считалась элитарной.

- Я по себе могу сказать - родился и жил в Подмосковье, но чтобы приобрести в Москве кооперативную квартиру, мне сначала нужно было обязательно в городе прописаться, - вспоминает Вячеслав Поставнин. - Так мне пришлось искать «выходы» на уровне замруководителя КГБ, записка шла на имя Владимира Промыслова (больше 20 лет возглавлял Моссовет, по-нынешнему - был мэром Москвы, - Авт.). А была же еще прописка по лимиту…

Тоже «интересное» явление! На территории Москвы было много промышленных гигантов, которым в огромном количестве требовались неквалифицированная рабочая сила. Рядовые трудяги ехали из регионов. Нужно было несколько лет прожить в заводском общежитии, чтобы получить право на получение постоянного жилья (вроде комнаты в коммуналке) и прописки. Но если человека по каким-то причинам увольняли с предприятия, он был обязан в течение нескольких дней покинуть город.

- Все это исчезло в 1990-х. Россия подписала большой пакет международных документов, среди которых в том числе признание права человека на свободу перемещения.

- Но все-таки Москва - огромный город, который, как пылесос, и сейчас собирает людей со всей страны. А если у нас еще и регистрации не будет?!

- Слушайте, это еще какое-то советское мышление: мол, давайте ограничим прописку…

- Однако в Китае, на опыт которого мы в разных сферах тоже регулярно киваем, как раз такая система. Сельское население может получить городскую прописку, только если человек может себе позволить купить квартиру или, например, в течение нескольких лет держит бизнес с наемными работниками.

- Но там в 10 раз больше жителей, чем в России (около 1,5 млрд, - Авт.). Иначе с таким потоком людей им просто не справиться. Запрет на прописку - нарушение прав человека. Мы же не можем запретить кому-то приехать в Москву? По МКАДу забором обнесем, что ли? Это путь в никуда. Вопрос вообще в другом. Чтоб в столицу и другие крупные города народ таким количеством не бежал, нужно развивать регионы, делать их привлекательными для жизни и работы. Вот и все.

Москва. Рабочие стоят в очереди за едой на одной из стройплощадок города, май 2020 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«А К ИНОСТРАНЦАМ ПРИМЕНЯТЬ ГЕОЛОКАЦИЮ»

- Говоря об отмене постоянной и временной регистрации, вы имеете в виду только россиян? Или иностранцев тоже?

- Вы наверняка слышали, что МВД вышло с предложением создать некое электронное приложение, которое позволит интегрировать трудовых мигрантов в существующие сервисы…

Об этом стало известно в начале июня. В МВД официально подтвердили: в планах создание новой информационной платформы для «долгосрочных» мигрантов. Через это приложение иностранных граждан подключат к госуслугам, им будет проще взаимодействовать с госорганами. Насколько известно из источников в силовом ведомстве, в электронном профиле приложения «Мигрант» система будет видеть полный профиль иностранного гражданина: от его биометрических данных вроде возраста, роста и веса, до информации по судимостям. Ну и, соответственно, вся его деятельность на территории России тоже будет здесь отражаться. Будет себя плохо вести человек - это скажется на его рейтинге социального доверия, доступном по внутренним базам данных.

- Разные эксперты еще несколько лет назад предлагали создать такое приложение, - продолжает Поставнин. - Да, собственно, эта идея давно витает в воздухе. Я тоже считаю, что миграционный учет можно перевести в онлайн-режим. И да, применять геолокацию, которую все боятся. А чего тут бояться? Человек зарегистрировался там-то и властям видно, что он в этой же местности находится.

- Хуже после такого ситуация не станет?

- А чем хуже-то? У 80% мигрантов в Москве сейчас бумажки с липовой регистрацией. Ну и чего хорошего? Сами себя обманываем. Это как медицинскую маску, заходя в магазин, на подбородке носить. Формально она как бы надета, но какой в ней смысл - непонятно.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Это просто система учета»

- Да, сейчас вокруг нас очень много различных технических новшеств и средств фиксации перемещения людей, но у той же временной регистрации все-таки не столько полицейские функции, сколько практические, - говорит председатель Комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы Александр Семенников. - С регистрацией связано большое количество правовых вопросов - те же социалка, образование. Это система учета, альтернатив которой пока нет. На примере Москвы объясню. Понимая, сколько человек и какого возраста у нас живет на территории, город закладывает в планы строительство определенного количества детсадов, школ, поликлиник. Никто не запрещает приезжать в Москву, перемещаться по ее территории, переезжая из одного района в другой. Но ведь должна же быть система учета! Есть еще один аспект. Россия - федеративное государство. Есть различные федеральные выплаты, федеральная часть пенсий. Но многие субъекты РФ вводят еще свои, региональные доплаты. Если отменить регистрацию, начнется анархия - какой регион должен платить. При этом эти деньги ведь должны быть заранее учтены в бюджете. Словом, я пока альтернатив не вижу.

КОММЕНТАРИЙ БЫВШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ

«Отмена регистрации усложнит работу полиции и следствия»

- Если мы говорим о регистрации по месту временного пребывания гражданина, то эта мера абсолютно оправдана, она реально помогает раскрывать преступления, - рассказывает бывший следователь прокуратуры, адвокат коллегии «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия. - Да, конечно, отслеживание по средствам связи помогает отыскивать людей, но это можно делать исключительно по санкции суда. А чтобы ее получить требуется время, иногда - несколько дней, и основания (возбужденное уголовное дело или оперативно-разыскные мероприятия). Это усложнит работу полиции и следствия. Поэтому отказываться от старой доброй временной регистрации, думаю, не стоит прежде всего именно из соображений безопасности городов. Возможно, нужно сделать процесс получения регистрации упрощенным - например, через сервис госуслуг.