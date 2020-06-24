2020-06-24T18:21:13+03:00
Общество

Ветеран Владимир Долгих, сидевший на Параде рядом с Владимиром Путиным: Я сказал президенту, что мне понравилась его статья о Второй Мировой

Владимир Долгих в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым признался, что по площади красивее всех шли девушки
Александр ГАМОВ@gamov1
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Ветеран Великой Отечественной Владимир ДолгихВетеран Великой Отечественной Владимир ДолгихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ветеран Великой Отечественной, дважды Герой Социалистического Труда, экс-кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым рассказал, о чем говорил с президентом Владимиром Путиным во время Парада.

- Владимир Иванович, я вас поздравляю с днем Парада Победы.

- Спасибо. Я вас также поздравляю, а газету "Комсомольскую правду" - особенно. Она сыграла большую роль во время войны.

- А вы помните фронтовую «Комсомолку»?

- Наверное, помню.

- У нас была очень боевая газета. Вы на войне её читали?

- Конечно.

- У нас же был Аркадий Гайдар, военкор легендарный, который в октябре 1941-го на Украине погиб.

- Да у вас много было наших старых поэтов и писателей, они же были молодые. Они все сотрудничали с вашей газетой.

- Да. И знаменитое стихотворение Алексея Суркова "В землянке" впервые у нас было опубликовано, потом оно стало песней. Скажите, как ваше самочувствие?

- Самочувствие нормальное, боевое.

Такой Парад, который прошел только что, - он, вообще говоря, поднимает настроение, дух у людей...

Я против высказываний о том, что не надо проводить парады. Конечно, это занятие непростое, но, думаю, что сейчас такие праздники стране нужны.

- Согласен... Какое впечатление сегодня Парад на вас произвел?

- Очень хорошее.

Во-первых, все это увидела молодежь, которой рассказывают о том, что делает государство, наше Министерство обороны для укрепления армии и флота, повышения престижа военной службы, для совершенствования вооружений... А это имеет большое значение.

Я посмотрел на пограничников… Ну, представители всех военных специальностей прошли.

Ну, и, конечно, заслуживает внимания хороший показ военной техники.

- А самое большое впечатление что на вас произвело?

- Ну, в первую очередь, я бы сказал, - высокий уровень организации всего этого дела. Это не так просто - все успеть за один месяц. Слаженность и выучка войск очень хорошая, я бы сказал. Особенно - девчата меня привлекли. Я скажу тебе, молодцы, они идут лучше, чем ребята!

- А чем они еще вас привлекли, девчата?

- Ну, не говорите…

- Не будем. Помолчим.

Вы сидели прямо рядом с президентом и Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. По-моему, - я вот заметил - вы даже перекинулись с ним несколькими фразами. О чем вы говорили?

Владимир Долгих - на Параде сидел рядом с Владимиром Путиным: «Я сказал президенту, что мне понравилась его статья о Второй Мировой. А по площади красивее всех шли девушки»

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- Во-первых, я Владимира Владимировича поздравил и поблагодарил за выпуск статьи, где очень точно и объективно говорится относительно причин начала войны.

Думаю, - сказал я президенту, что эта работа имеет огромное значение в деле борьбы с фальсификаторами. Надо сказать что? Смотрите, обнаглели американцы, тянут одеяло на себя - считают, что Советский Союз им "только помог" победить нацизм.

Это безобразие! Мы - страна, которая перемолола 75% всех немецких сил, 508 дивизий разгромлено было Советской армией. Это только Советский Союз мог сделать.

С данной точки зрения, статья имеет очень большое значение, сейчас все должны развернуть вокруг этого работу. И не только вокруг этого.

- Вы прямо так и сказали президенту, в такой формулировке?

- Ну, конечно.

- Что он ответил вам на это?

- Ну, что? Это -,понятное…

- То есть он, в общем, вас поблагодарил, как-то откликнулся?

- «Хорошо, что понравилась статья». Так сказал президент

- А еще о чем с Путиным говорили?

- Да больше ни о чем. Это и неудобно, понимаете ли.

- Отвлекать неудобно.

- Конечно.

- Скажите, а это какой по счету ваш парад?

- Ой, я не могу сказать.

- Вы на первом параде не были?

- Что вы считаете первым, какой?

- Я имею в виду, в 1945-м.

- Нет, я не был. Ни в 41-м, ни в 45-м. А потом…

- При Брежневе много раз бывали.

- Конечно.

- Раньше после парадов были приемы. Сейчас приема не было?

- Ну, какой сейчас прием?

Во-первых, все сконцентрировано по времени, а, во-вторых, очень опасно еще допускать какие-то просчеты по большим сборам всяким и так далее.

- А вы где, на даче будете отмечать сегодня?

- Пока еду.

- Выпьете наркомовских 100 грамм?

- Постараюсь.

- Чего, водочки?

- Конечно.

- Ваша любимая песня какая?

- Песен любимых много. Но мы с вами заговорились немножко. Передайте приветы сотрудникам вашей газеты. Всех благ вам.

- Так какую песню вам передать по радио «Комсомольская правда»?

- Мне нравится песня «Враги сожгли родную хату». Песня о солдате.

Солдат сыграл огромное значение в Великой Отечественной войне. Там, где ступила нога солдата, это уже, как говорится, освобожденная земля. Так что - солдат сыграл решающую роль.

Ну, всего хорошего.

- Спасибо. Здоровья вам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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