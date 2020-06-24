Кухня, спальня, унитаз на 11 "квадратах": Пять самых маленьких квартир, которые можно купить в Москве

Одни при виде этих квартир заскрипят зубами от злости:

— Разве это жилье? Хибары, в землянке и того лучше!

Другие наоборот, назовут это квартирой мечты, в которой только самое необходимое.

— Такое жилье покупают студенты, молодые люди, чьи доходы не позволяют купить лучшее. Здесь они только ночуют, остальная жизнь проходит в городе. Или инвесторы, кто целенаправленно ищет подобные объекты. Позже сдают их командировочным, туристам или влюбленным, — объясняет эксперт по инвестициям Ян Марчинский.

«КП» показывает пять самых характерных образцов микрожилья, которые прямо сейчас продают в Москве.

1. С ремонтом, хорошим расположением, но дорогая

16 кв.м

9,9 млн рублей

Пять минут до «Белорусской». Квартира продается давно. Сложно представить, что кто-то осмелится купить ее за такие деньги.Но хозяева рук не опускают: сделали добротный ремонт и пока сдают туристам. Обычно в старых домах квартиры-малютки расположены на первых этажах: их переделывают из бывших нежилых помещений: колясочных, дворничих чуланов. Но эта расположена на втором этаже. Здесь другой принцип: разбили большую квартиру на две.

Квартира на втором этаже

2. Самая маленькая

11 кв.м

3 млн рублей

В девятиэтажном доме у входа в парк Кусково продается эта студия. А пока желающих приобрести не появилось, квартиру сдают гостям. В шаговой доступности метро «Выхино». Собственник требует рассчитываться только наличкой, никакой ипотеки. Дело в том, что некогда это была часть коммунальной квартиры. Ее разбили на несколько студий и оформили как доли. Но продавцы уверяют, что договоренность с остальными хозяевами есть, а сделка будет заверена нотариально.

Эта раньше была коммуналкой

3. Дом из микроквартир

12,5 кв. м — 2,8 млн рублей

16 кв.м — 3,9 млн рублей

А если точнее, то микроапартаментов. Прописаться здесь нельзя, только оформить временную регистрацию. Построили его недавно и подобных ему в Москве десятки. ЖК расположен в Дегунино. Абсолютно все жилье здесь крошечное. По утрам будете понимающе переглядываться с соседом.

Вот так выглядит с мебелью и без

4. Дешево и сердито

14,9 кв.м

от 3,2 млн рублей

Квартиру продает Инвестиционный портал Москвы. Это собственность города, поэтому торги проходят с аукциона на который может заявиться любой и предложить свою стоимость. Но не меньше, стартовой. Внешним видом жилье не блещет, зато все документы впорядке. А еще в пяти минутах Новослободская и сад «Эрмитаж». Из минусов — прямо за стенкой шахта лифта. Кстати, вот еще один неплохой вариант квартиры-малютки, которую также выставили на торги.

Придется сделать хороший ремонт

5. Двухэтажная

16 кв.м

4 млн рублей

Расположена в новом комплексе неподалеку от МЦД «Калитники». Это также не квартира, а апартаменты. Ее преимущество перед другими — высокие потолки. Благодаря этому удалось сделать второй этаж, куда поместили кровать. На первом этаже стоит диван. Кухонька со столиком отдельно, на фото ее не видно. Есть свой двор, охрана и парковка (место продают отдельно).

Жилье настолько маленькое, что не влазит в камеру смартфона

КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ МИКРОСТУДИИ

— Сначала их делали из коммунальных квартир. После тренд перешел на перепланировку. При разбивке помещения на студии, они бьются по количеству окон. Далее дизайнеры подгоняют уборные и кухни. Классическая однушка 33-40 кв. метров превращается в две студии. Классическая двушка от 45 до 60 метров легко разбиваются на три студии. Трешки, которые в среднем 60-70 метров, хорошо делятся на четыре студии, — рассказал «КП» эксперт по инвестициям Ян Марчинский.

Есть случаи, когда под студии используются бывшие технические помещения. Сейчас застройщики стали возводить и продавать подобные объекты, увидев спрос.

СЛОВО ПСИХОЛОГУ

Стены не давят?

— Постоянно жить в маленьких квартирах вредно. Пространство влияет на психику, угнетает, постепенно делает человека асоциальным, — считает психолог Наталья Малышева. — Есть приемы которые смягчат воздействие замкнутого пространства. Например цветовое решение комнаты. Покрасьте стены в любой близкий к белому цвету и вы визуально расширите помещение. Много зеркал также положительно сказывается на визуальном расширении. Яркие элементы декора — оранжевые, желтые — это цвета действия, и квартира не будет давить. Откройте окна, впустите солнечный свет. Если пришлось поселиться в малогабаритке, то выбирай верхние этажи, там вид романтичней! Жилье на нижних этажах усугубляет негативное воздействие маленькой площади.

ЗА И ПРОТИВ

+ Чем меньше площадь помещения, тем дороже цена за кв. метр. Микростудии не исключение. Но так как площадь маленькая, то общая цена все равно ниже.

+ Меньше плата за ЖКХ.

+ Если по документам это апартаменты — нежилое помещение, то легче сделать перепланировку.

+ Свой санузел, своя кухня, комната.

- Если по бумагам это квартира — жилое помещение, проверьте, законна ли перепланировка. Получить разрешение сложно.

- Бывшие технические помещения на первых этажах часто в удручающем состоянии: влажность, запах плесени.

- Нужно тщательно планировать пространство. Холодильник и стиралку — только маленькие. Про духовку и плиту можно забыть — мини-плитка или микроволновка. Открыт вопрос с гардеробом.

- Риэлторы и юристы называют высокорисковой покупку микростудии, которая числится долей в квартире, а не отдельным жильем. Такие покупки советуют делать через нотариуса с заключением договора с другими владельцами о том, что именно эта часть квартиры в вашем пользовании.