Советы отпускникам: что надо знать о получении медпомощи этим летом, если вы едете на российские курорты

Судя по социологическим опросам и прогнозам специалистов, большинство россиян проведут отпуск-2020 на российских курортах или на дачах. То есть, так или иначе, выедут из «своего» региона, где прикреплены к поликлинике по полису ОМС, в «чужой» регион. Как подготовиться к такой поездке, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, а в случае, если инфекция все же настигнет, вовремя получить необходимую медпомощь? Об этом рассказали эксперты по обязательному медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

1. Прежде всего стоит помнить, что ваш полис ОМС гарантирует право на бесплатное получение медицинской помощи на всей территории России, вне зависимости от того, в каком регионе он был оформлен.

Перед поездкой проверьте, действителен ли полис. Для этого позвоните на «горячую линию» своей страховой медицинской организации, название которой указано на полисе. Телефон может быть также указан на полисе либо его легко найти по поиску в Интернете.

2. Если окажется, что полис недействителен (такое возможно, например, если вы поменяли фамилию после брака или развода, а также в некоторых других случаях), то вы можете быстро и легко оформить новый документ.

Для этого нужно обратиться в любую страховую медицинскую организацию, работающую в системе ОМС в регионе по вашему месту жительства. Список страховщиков найдете на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) вашего региона. Для оформления полиса понадобятся лишь паспорт и СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования). На месте вы также заполните заявление.

Срок оформления полиса — до 45 календарных дней, но вам сразу же выдадут временный полис ОМС, который имеет ту же силу, что и постоянный.

НА ЗАМЕТКУ

В связи с эпидемией COVID-19 правительство России выпустило специальное постановление (от 3.04.2020 N 432). Согласно этому документу, если вы подали заявление на оформление полиса ОМС до начала эпидемии и получили временный полис, то он сохраняет силу. Вплоть до того времени, когда это правило будет отменено новым постановлением правительства по окончании эпидемии.

3. Возьмите с собой в поездку не только паспорт, но и полис ОМС. Или, как минимум, сфотографируйте его.

Также запишите в адресную книгу своего мобильного телефона номер «горячей линии» страховой медицинской компании, выдавшей вам полис ОМС. Туда вы сможете обращаться за помощью, консультациями, с жалобами и т.д. «Горячие линии» работают круглосуточно, так что звоните сразу при возникновении сложностей, не теряя времени.

4. Перед выездом уточните в вашей страховой медицинской компании, куда обращаться за медпомощью по ОМС в регионе, куда вы отправляетесь.

5. Узнайте о мерах профилактики COVID-19 в регионе прибытия: есть ли карантин для приезжающих и на каких условиях, требуется ли тестирование, как часто тестируют персонал и дезинфицируют помещения места отдыха (пансионата, санатория, гостиницы).

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Также специалисты советуют:

- Возьмите с собой средства личной гигиены: защитные маски (для ношения в людных местах), перчатки, антисептик, мыло, влажные салфетки, бумажные платки.

- Старайтесь выбирать для отдыха местности с низкой плотностью населения.

- Подготовьте аптечку, в которой стоит иметь: термометр, жаропонижающие и обезболивающие средства, антисептический спрей (раствор) для горла и носа.

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