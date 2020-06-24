Максим Галкин разоткровенничался о знаменитом отце-генерале

Максим Галкин активно ведет блог, в котором публикует фото и видео своей обожаемой супруги Аллы Пугачевой и не менее обожаемых двойняшек - Лизы и Гарри. А некоторое время назад артист разоткровенничался о своем знаменитом отце-генерале Александре Александровиче Галкине. Родитель для шоумена всегда был и остается "эталоном русского офицера".

Максим Галкин решил впервые рассказать об отце по случаю праздника. "В это воскресенье отмечали День Отца, а я проморгал. Только сегодня добрался до фоток. Папу вспоминаю часто и без всяких праздников", - написал артист.

maxgalkinru Папу вспоминаю часто и без всяких праздников

По его словам, отца в армии помнят до сих пор. "Галкин Александр Александрович - это ориентир для многих, кто выбрал службу. Он прошел огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи из уральской глубинки до генерала-полковника, который отвечал в СССР и затем в России за все танкостроение и военное автомобилестроение и их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии", - делится юморист.

Александр Александрович был не только талантливым инженером и академиком. "Он является автором научных трудов и изобретений в области технического обеспечения, войсковой эксплуатации и боевого применения бронетанковой техники, в том числе танка Т-80У, за что получил Государственную Премию. Прекрасный отец для меня и брата, душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик. Папа, помню, люблю! Спасибо тебе!", - подчеркнул Максим.

Отца артиста действительно многие помнят. "Александр Александрович внес огромный вклад в обеспечение боеспособности Вооруженных сил России и в создание задела на будущее. В том числе, в создание ряда образцов бронетанковой техники. Он был активным противником всякого рода грубости, в том числе мата. Он считал, что грубости и так слишком много", - цитирует сайт mk.ru академика РАН, бывшего первого заместителя министра обороны России Андрея Кокошина.