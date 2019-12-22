"Ксения бывает беспощадна": Галкин отказался откровенничать с Собчак

Ксения Собчак пожаловалась, что Максим Галкин не хочет приходить к ней на интервью. Телеведущая напомнила, что не раз приглашала супруга Аллы Пугачевой на откровенный разговор, но он каждый раз отказывался. Шоумен заверил, что пока он не готов раскрыть свои тайны избраннице Константина Богомолова.

Максим Галкин в эфире шоу "Сегодня вечером", посвященном Светлане Лободе, расспросил Ксению Собчак, как ей удалось сначала позвать певицу на свадьбу, а потом еще и взять у нее интервью. Телеведущая честно ответила на вопрос.

По словам супруги Константина Богомолова, ей очень нравится творчество Лободы, потому и было интересно пообщаться с таким собеседником. К слову, во время выпуска, неожиданно выяснилось, что Собчак звала на откровенную беседу и Галкина. Однако шоумен пока не спешит принимать заманчивое предложение.

"Ксения иногда бывает беспощадна к своим героям", - отметил муж Примадонны. На что Собчак парировала: "Максим, это ты меня побаиваешься и ко мне не приходишь. Но ты не знаешь секрета Ксении Собчак. Потому что, если бы ты знал, ты бы, может быть, рискнул ко мне прийти".

Телеведущая подчеркнула, что ее собеседники всегда могу попросить вырезать то, что им не нравится. А вот когда гость начинает говорить неправду, телеведущая становится беспощадной.

"Я так устроена, что я начинаю впиваться в него. Я ничего не могу с собой сделать, потому, что чувствую, что он врет, лицемерит, обманывает. А когда человек откровенен, то он может сказать, что не хочет об этом говорить. И я не буду его пытать. Или он начинает говорить правду. Это меня располагает. Главное оружие - это когда ты говоришь правду", - отметила Ксения Собчак.