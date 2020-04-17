2020-04-17T15:02:22+03:00
Звезды

"Все пережили твой катафалк и танцы на свадьбе": Максим Галкин отчитал Ксению Собчак за критику россиян

Слова телеведущей вызвали бурную дискуссию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак резко высказалась в адрес россиян на самоизоляции. Фото: Юлия ИВАНКОКсения Собчак резко высказалась в адрес россиян на самоизоляции. Фото: Юлия ИВАНКО
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Ксения Собчак резко высказалась в адрес россиян на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Телеведущая раскритиковала многочисленные челленджи, которые запускают пользователи соцсетей. В ответ Максим Галкин отчитал супругу режиссера Константина Богомолова, припомнив ее свадьбу в катафалке и скандальный танец невесты.

Ксения Собчак опубликовала в блоге сообщение, которое вызвало нешуточные баталии в соцсетях. "Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах", - начала пост телеведущая.

Она сообщила, что в последнее время с опаской открывает соцсети. "Такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире. Взрослые женщины ругаются из-за того, кто первый придумал обмазаться каким-нибудь г...., кто за кем повторил. Непонятно уже , что хуже, - сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики", - поделилась мнением жена Константина Богомолова.

Ее тут же поддержала продюсер Светланы Лободы. Она решила озвучить имена героев. "Вопрос к Егору Криду, Ольге Бузовой и Насте Ивлеевой, вы реально считаете, что это смешно? Ксюнь, ты имена не называешь, я сделаю это за тебя! Чтоб все по чесноку было! Страна ж должна героев знать в лицо!", - прокомментировала Нателла Крапивина публикацию Собчак.

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Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине...
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Не прошел мимо поста и Максим Галкин. Он вступился за россиян и отчитал Ксению. Юморист припомнил Собчак ее свадебный катафалк и скандальный танец невесты, после которого родители Богомолова покинули торжество.

"Да, ладно тебе! Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался - подумаешь", - обратился к телеведущий супруг Аллы Пугачевой.

Он посоветовал ей показать пример и сделать что-нибудь интеллектуальное. "У тебя режиссер под боком, пусть подскажет. Я, к примеру, с Настей Ивлеевой в прямом эфире литературный баттл шуточный про карантин сделал. Короче, легче. Серьезное лицо - это еще не признак ума", - резюмировал Галкин.

Поклонники поддержали Максима. Они оставляют под его сообщением десятки комментариев. "Класс, сказал, так сказал. Насчет катафалка - не в бровь, а в глаз", "Прям с языка сняли", "Золотые слова", "В точку", "Какой вы, Максим, молодец!", "Ого, вот это да! Сказать в лицо Собчак", "Бревно в своем глазу Ксюша не видит".

ИСТОЧНИК KP.RU

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