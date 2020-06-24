2020-06-24T21:50:04+03:00
Общество

Красавец-сын Лукашенко произвел фурор на Параде в Москве

Николаю в августе исполнится 16 лет, и он после этого визита в Россию стал настоящим героем соцсетей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Парень с детства привык к вниманию публики. Он всегда сопровождает отца на официальных мероприятияхПарень с детства привык к вниманию публики. Он всегда сопровождает отца на официальных мероприятияхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сын белорусского лидера Александра Лукашенко поразил пользователей и особенно пользовательниц соцсетей своей красотой, появившись на Параде Победы в Москве. Николай возмужал и невероятно похорошел. От 15-летнего подростка глаз не оторвать.

24 июня на Красной площади состоялся Парад Победы. Одним из почетных гостей торжественного мероприятия стал президент Белоруссии Александр Лукашенко и его младший сын Николай.

Парень с детства привык к вниманию публики. Он всегда сопровождает отца на официальных мероприятиях. Во время прямой трансляции Парада Лукашенко-младший попал в кадр и произвел большое впечатление на телезрителей.

Коля сидел в первом ряду, всего в нескольких метрах от Владимира Путина. В соцсетях многие дамы признались, что не могли оторвать от парня глаз, настолько он хорош. Лукашенко-младший произвел фурор и удостоился комплиментов. Многие не отказались бы лично познакомиться с сыном Лукашенко.

Красавец-сын Лукашенко произвел фурор на Параде в Москве. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Красавец-сын Лукашенко произвел фурор на Параде в Москве. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

"Все-таки Коля Лукашенко однозначно хорош", "У Лукашенко сын просто огонь", "Интересно, а сам Коля Лукашенко знает, как его любят в соцсетях?", "Девы! Аттеншн. Сексихат картофелька прибыл в Москву", "Бегите, девочки, кто первый успеет", "У меня сердечко екнуло, как увидела", "Смотрю парад ради того, чтобы увидеть его", "Показала маме, она говорит - хороший мальчик", "Он прям подмигнул вам, махарошие", - делятся впечатлением девушки.

Николай с детства посещает форумы, политические встречи вместе с отцом и и сопровождает его в официальных визитах. Молодой человек уже успел поприсутствовать на переговорах с Бараком Обамой, Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и другими политиками.

Впрочем, в остальном он живет как вполне обычный подросток. В одном из своих интервью Александр Лукашенко рассказывал, что его сын любит поиграть в компьютер, а точнее в популярные танки (кстати, патриотично - игру придумали в родной Белоруссии). Среди серьезных увлечений Николая - биатлон и хоккей.

Напомним, Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто является матерью молодого человека, доподлинно неизвестно. В одном из интервью президент Белоруссии отметил, что она работает врачом.

Лучшие кадры парада Победы в Москве.В столице прошёл торжественный марш в честь 75-летия Победы. В этом году парад перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знамя Победы на Красной площади и “Кинжалы” в небе: впечатляющие фото парада в Москве

В параде приняли участие 14 тысяч военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов (подробности)

Видео парада Победы 24 июня 2020 года в Москве: Новейшее вооружение и флаг России над Красной площадью

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл 24 июня, как и парад в 1945 году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
Трамп задействовал закон военного времени
Суд Киева обязал открыть новое уголовное дело против Порошенко
Когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю, сообщили в NASA
Москва поддержала все отраслевые направления программы развития Чувашии
Google введет автоматическое удаление истории местоположений
Арест экс-министра Михаила Абызова продлили на 3 месяца
Пожар на Лермонтовском проспекте в Москве: очевидцы сообщают о едком дыме
США сообщили о готовности провести ядерные испытания
Путин выразил надежду, что после пандемии «жизнь войдет в нормальное русло»
Женщина утонула в Москва-реке возле Павелецкой набережной
Путин назвал тех, кому нет места среди его окружения
Путин рассказал о передовом производстве лекарств против онкологии в России
В Турции представили план с признанием Крыма российским
Александр Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
В России введут новый порядок обследования домов на аварийность
На Ямале всех заболевших ОРВИ обеспечат лекарствами бесплатно
Парад Победы на Красной площади засняли из космоса
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн
Марафон в Нью-Йорке отменили из-за пандемии коронавируса
Владислав Шапша выдвинут кандидатом в губернаторы Калужской области от «Единой России»
Президент Польши назвал своей целью оставить американские войска в Европе