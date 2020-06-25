«Ксюша, хоть и не я»: Ксения Собчак высказалась о новой возлюбленной Харламова

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова шокировал поклонников звездой пары. В соцсетях активно обсуждают: что могло случиться в звездном семействе, и почему актриса и шоумен решили расстаться после восьми лет брака? Версии строятся одна необычнее другой. Неудивительно, что Гарик не выдержал и прокомментировал самые популярные слухи о своем разводе. В частности, шоумен поделился в Инстаграме скрином поста звезды «Уральских пельменей» Ксении Корневой. Артистка на своей страничке в шутку заявила, что Харламов весь карантин смотрел шоу «Уральские пельмени» и «понял, что думает только о Ксюше».

Не осталась в стороне и известная любительница хайпа Ксения Собчак. Телеведущая тоже прокомментировала громкую историю, написав в Инстаграме, что ей нравится версия о некоей Ксюше, разрушившей брак Асмус и Харламова.

- А мне лично версия, что некая Ксюша, хоть и не я, понравилась, - пошутила Ксения Собчак.

Ксения Собчак не осталась в стороне от громкого скандала.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Впрочем, сам Харламов поспешил опровергнуть этот слух. Шоумен написал, что весь карантин «просмотрел Губку Боба и думал только об их капитане». В ответ «пельмешка» Ксения Корнева миролюбиво написала, попытавшись разрядив обстановку: «Гарик, юмор и только юмор. Вы достойные люди, и очень круто, что остаетесь людьми в такой непростой ситуации. Но если бы я снималась не в «Пельменях», а в «Губке Бобе» - у меня был бы шанс, а так нет».

Кристина Асмус тоже тяжело переживает публичное обсуждение своего расставания с мужем. 32-летняя актриса обратилась к поклонникам в Инстаграме, иронизируя над домыслами по поводу своего развода.

kseha_ha Ксения Корнева

- Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова - «Текст», хаи п, бумеранг, Янковскии , «предсказуемо», «была с ним только из-за денег», «сделаи те ДНК-тест на отцовство» и т.д., - написала Кристина. - Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования. Все -то вы знаете и все -то вы видите. Кто какои на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод.

В своем посте Кристина намекает на знаменитую постельную сцену в фильме «Текст». Триллер режиссера Клима Шипенко сразу же после выхода на экраны спровоцировал громкий скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена главных героев. Кристина Асмус и Иван Янковский настолько убедительно сыграли любовников, что зрители невольно задавались вопросом: как все происходящее на экране воспринял муж Кристины? Тем более, что сама Асмус признавалась: она впервые обнажилась на экране и снялась в откровенной эротической сцене.

Гарик тогда даже был вынужден защищать свою жену в Инстаграме от нападок хейтеров.

- Гарик, вы видели сцену секса ? Как вы позволили жене снятся в подобном ? Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны? Это наиболее ласковые вопросы, – написал Харламов тогда на своей странице. - Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется «Текст», отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. Что я думаю о моей жене ? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача, и она была исполнена блистательно!

После премьеры фильма «Текст» зрители были уверены, что брак актрисы и шоумена даст трещину. Но Кристина и Гарик всячески имитировали счастливый брак и пытались доказать, что в их семейной жизни все безоблачно. Актриса в Инстаграме посвящала мужу нежные посты, а он в ответ признавался ей в любви.