Пенсионер хотел заказать проститутку и чуть не стал участником криминальных разборок

Пятничный досуг для пенсионера из Москвы обернулся целой криминальной историей. Вряд ли Николай Петрович планировал кому-то рассказывать об этом вечере, но жизнь внесла свои коррективы, а из тайны, которую мужчина тихо хранил бы в памяти, теперь может получиться целое уголовное дело. Что же произошло с 67-летним пенсионером из Зеленограда, итак по порядку.

Супруга Николая Петровича в тот день уехала в гости к своей матери в Подмосковье и собиралась там задержаться на все выходные. Муж не планировал скучать дома в одиночестве. В отсутствие благоверной мужчина решил пригласить к себе в гости милую девушку, которая за умеренную плату смогла бы скрасить его одиночество.

С соответствующим запросом прогрессивный пенсионер обратился к интернету. Объявления пестрили фотографиями привлекательных женщин, среди них Николаю Петровичу особенно приглянулась Анастасия. Мужчина решил остановить свой выбор именно на ней и набрал номер телефона под объявлением. На том конце провода ответил низкий женский голос. Пенсионер назвал имя из объявления, барышня подтвердила, что на фото действительно она. Оставалось обговорить детали сделки. Клиент сообщил, что готов заплатить за 2 часа времени привлекательной барышни.

Девушка была не против, но сообщила Николаю Петровичу, что для поездки к нему необходимо, чтобы на счёт поступила небольшая предоплата, иначе начальство не отпустит. Пенсионер засомневался и поначалу наотрез отказался платить вперёд. Но девушка убеждала, что она ответственный работник и точно никуда не денется. Николай Петрович всё же сдался и перевёл 1000 рублей на карту, номер которой сообщила Настя. Казалось бы, дело за малым, но вскоре девушка перезвонила и сообщила об ошибке. Оказывается, предоплата за 2 часа составляла 2000 рублей, деваться было некуда, пенсионер перевёл ещё 1000. Дальше развод продолжился, и девушка стала просить еще денег, чтобы она могла приехать.

Вскоре с пенсионером связалось начальство ночной бабочки. Мужчина объяснил, что предоплату, внесённую по частям система восприняла как бронь красавицы на всю ночь, а это были уже совсем другие деньги. Такая услуга в данной конторе стоит 10 000 рублей. А чтобы выйти из системы и завершить ошибочную операцию, нужно заплатить ещё 6 000 рублей. Это было точно не то, на что рассчитывал Николай Петрович, открывая браузер в интернете. И переводить какие-либо деньги пенсионер больше не собирался, о чём и сообщил своему собеседнику. Захар, так представился мужчина на том конце провода, намекнул клиенту, что за ним стоят очень непростые люди, и проще перевести 6 000, чем встречаться с бандитами.

Пенсионер быстро сдался и выложил деньги. Спустя какое-то время Захар снова связался с Николаем Петровичем и потребовал еще, иначе у клиента будут большие проблемы с криминальными авторитетами. Пенсионер попытался возразить и припугнуть оппонента полицией, но номер не сработал. Вскоре пожилой мужчина стал получать сообщения с угрозами, а за ними последовали и звонки от тех самых бандитов, которыми пугал клиента менеджер сервиса интим услуг. Уверенность в собственной безопасности таяла на глазах, и Николай Петрович сдался под давлением неизвестного мужчины в трубке. Пенсионер надеялся, что больше его не побеспокоят, но снова ошибся. Были новые звонки и новые угрозы, тогда неудачливый Казанова наконец обратился за помощью в полицию.

— Поступило заявление с просьбой принять меры к неизвестным лицам, которые по телефону требовали деньги. В результате чего потерпевший перевёл 20 000 рублей на две банковские карты, — рассказал kp.ru источник.

Николай Петрович очень переживал, что его неудачные похождения нанесли ущерб семейному бюджету, ведь он перевёл злоумышленникам почти всю свою пенсию. И как он сможет объяснить это всё супруге, которая, по его словам, зарабатывает больше, и сразу заметит утечку в совместных накоплениях.

* - имена изменены.