В офисах становится людно: две трети россиян уже вернулись с удаленки

Вслед за постепенным снятием ограничительных мер компании постепенно возвращаются к обычному режиму работы.

Как показало исследование сервиса Работа.ру, 68% россиян, уходивших на удаленку, оторвались от домашних ноутбуков, встали с диванов и вернулись в офисы. Четверть опрошенных пока продолжают трудится дистанционно, а 7% совмещают оба варианта.

Предыдущие исследования сервиса показывали, что треть респондентов хотели бы, чтобы в будущем им позволяли частично работать из дома. Но насколько это выгодно нанимателям?

- Такой формат позволит работодателям значительно экономить на содержании офисов, - считает директор по маркетингу Работы.ру Ксения Курникова. - При этом оставить весь штат компании на дистанционном формате работы многим компаниям будет менее выгодно — эффективность специалистов некоторых направлениях намного выше при работе из офисов, так как именно там есть все необходимое оборудование и ПО.

По словам эксперта, очевидно, что некоторые сотрудники соскучились по работе вне дома и с нетерпением ждали возможности вернуться в офис. Это связано еще и с тем, что во время карантина они не могли работать где-то, кроме своей квартиры или дома, — коворкинги, веранды и кафе тоже были закрыты. Люди устали от четырех стен и многие с радостью начали возвращаться в рабочую офисную атмосферу, как только это стало возможным.

Кстати, по данным исследователей, все прелести удаленной работы на себе испытали лишь 28% от занятых россиян. Еще 42% в период нерабочих дней продолжали трудиться как обычно. А 30% вынуждены были приостановить работу.

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