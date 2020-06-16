Не звони мне больше: новый закон позволит россиянам не отвечать начальнику

В России появится закон о дистанционной работе. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, в том числе главы обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Так что документ, с большой долей вероятности, будет принят.

- В Трудовом кодексе уже есть отдельная глава, регулирующая дистанционную работу. Но практика показала, что она достаточно сложна для применения, ей пользуется минимальное число работников, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. – По данным Росстата, в 2019 году из 67,1 млн занятых россиян лишь 30 тысяч человек имели трудовой договор о дистанционной работе.

Кроме того, депутаты и сенаторы признают, что российское трудовое законодательство оказалось просто не готово к ситуации, когда на удаленку ринулись миллионы. Людей выпроваживали из офисов по-разному, но мало кто через заключение дополнительного соглашения об удаленной работе – как советуют юристы.

Теперь у нас будет аж 3 вида удаленки на все случаи жизни:

- дистанционная работа – человек постоянно трудится, не вставая с дивана

- временная дистанционная работа – на тот случай, когда людям нужно оставаться дома, как было с эпидемией коронавируса

- комбинированная дистанционная работа.

«Комсомольская правда» изучила законопроект. Вот его основные положения.

- Удаленная работа оплачивается так же, как выполнение своих обязанностей из офиса.

- Работать удаленно не значит трудиться из дома – делать это можно где угодно, где есть интернет.

- Рабочее время сотрудника на удаленке прописывается в трудовом договоре о дистанционной работе.

- Следует составить особый документ – порядок взаимодействия работника и работодателя. В нем может – именно может, а не обязана – быть предусмотрена обязанность «надомника» отвечать на звонки, электронные письма и другие запросы работодателя. А еще время, в рамках которого сотрудник обязан откликаться.

- Если такого документа нет, работника нельзя привлечь к ответственности за пропущенные звонки от начальника, даже если они были в разгар рабочего дня.

- Если начальник будет звонить или писать в нерабочее время, отвечать ему «надомник» не обязан.

- Во время рабочей переписки коллеги обязаны подтверждать, что получили письмо и начали выполнять поручения.

- Заставить надомника работать сверхурочно можно, но только с его согласия.

- Работник может использовать свое личное оборудование, а работодатель может, но не обязан, компенсировать ему связанные с этим расходы.

Принять документ в первом чтении депутаты Госдумы хотят уже в нынешнюю сессию, а во втором и третьем – осенью. К этому моменту документ может измениться. Если все пойдет по графику, новый нормы смогут вступить в силу уже со следующего года.

КСТАТИ

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