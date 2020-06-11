«Скажите, что он пошутил»: Почти половина россиян не хотят возвращаться на работу в офисы

Возвращение на рабочее место может быть таким же, если не более трудным процессом, как и вся ситуация с самоизоляцией. К такому выводу пришли ученые Кафедры психоанализа и бизнес-консультирования Высшей школы экономики, которые провели масштабное исследование настроений россиян. Доклад об этом будет представлен в четверг. Но «Комсомолке» удалось ознакомиться с ним заранее.

Главный вывод исследования - 41% опрошенных не готовы выходить снова в офис. Причины можно трактовать по-разному. То ли боятся заразиться в общественном месте, то ли привыкли к удобствам удаленки.

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В то же время большинство респондентов (59%) все же хотят вернуться к обычному графику жизни. Несмотря на пробки, опасность заразиться и другие факторы. Эксперты объясняют это тем, что работать на удаленке для многих опрошенных тяжело с психологической точки зрения. Примерно треть опрошенных чувствуют себя одиноко, испытывают апатию, жалуются на отсутствие признания и боятся не справиться со своими профессиональными обязанностями.

«COVID-19 существенно повлиял на работу организаций и привычные бизнес-процессы. Изменение трудового режима, непривычные условия работы, необходимость быстро учиться новому, тревога за здоровье близких, изменение экономических условий и многие другие факторы повлияли на психологическое состояние работников и руководителей российских организаций», - пишут исследователи.

И самое опасное, по мнению исследователей, - на удаленке есть риск профессионального выгорания. Сотрудники пресыщаются работой, теряют инициативу и мотивацию, начинают формально выполнять свои обязанности, а потом и вовсе стараются избегать работы. Все это приводит к снижению продуктивности. А это один из важных факторов экономического роста.

Примечательно, что сходные данные на днях получили и эксперты кадрового агентства Kelly Services. Там выяснили, что каждый четвертый опрошенный, работавший на удаленке, стал менее эффективным.

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- В эту категории попали молодые родители, которым сложно сосредоточиться на выполнении рабочих задач дома, а также работники, у которых отсутствует обустроенное рабочее место, - поясняют исследователи.

При этом процент работников, которые после снятия всех ограничений (в том числе работодателем) планируют вернуться на полную занятость, составляет 62%. Частичную удаленную занятость хотели бы сохранить 17%, а полностью перейти на удаленную работу готовы лишь 7% опрошенных.

Кстати, чтобы понять, как изменились ценности работников, эксперты кадрового агентства предложили им сделать выбор между двумя схожими предложениями о работе. В одной компании обязательная постоянная работа из офиса. А в другой − есть возможность частично работать из дома, но зарплата ниже на 10 - 15%. Примечательно, что 39% выбрали второй вариант.

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По мнению исследователей Высшей школы экономики, первоочередная задача для большинства компаний сейчас - вернуть сотрудников к полноценной работе, потому что «уровень эмоционального благополучия и защищенности связан с продуктивностью на рабочих местах».

- Нужно рассмотреть различные способы поддержки персонала для обеспечения продуктивной работы коллективов в пост-карантинный период, - считают в Высшей школе экономики.

В Kelly Services добавляют, что после кризиса часть рабочих мест точно переместится из офисов в квартиры сотрудников. Но полный переход на удаленку вряд ли возможен, да и не нужен. Большинству людей важно чувствовать себя частью команды и профессионального сообщества. А для повышения продуктивности каждая компания может выбрать собственный путь. Возможно, теперь отталкиваясь от предпочтений самих сотрудников.

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