Гарик Харламов о "шутливом" разводе с Асмус: «Надо проверять все, что выходит изо рта Маркони»

Владимир Маркони - сценарист «Вечернего Урганта» и ведущий юмористического youtube-проекта Comment Out, мельком прокомментировал развод комика Харламова и актрисы Асмус в инстаграме: «Все шоу!».

Владимира мы знаем, где-то даже любим — особенно его умение импровизировать, поэтому немедленно ему позвонили. Хотели узнать, на что это он намекает. Времена нынче такие: деятелям шоу-бизнеса не всегда можно верить. И Владимир шокировал «КП» правдой: по его словам, развод Гарика и Кристины — это «развод» публики. В рамках того самого шоу Comment Out, где гости пишут в чужих и своих инстаграмах разную веселую чушь. Якобы и заявление о разводе они сделали, выполняя игровое задание. Понарошку.

- Да, разумеется, они участвовали в проекте! - рассказал нам господин Маркони. - И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство. Так что этот текст [заявления о разводе] с карточки.

Интервью процитировали десятки СМИ. Наконец, его прочел и Гарик Харламов. В ответном видео он выглядел, скажем так, сильно офонаревшим. И слова Маркони опроверг. Позже артист собрался с мыслями:

«Мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу и наш развод не является никаким пиаром или хайпом, - написал он. - История о том что мы якобы участвовали в шоу «Каминг Аут» (так в тексте. - Ред.) является абсолютным враньем. Это станет ясно очень скоро, поскольку было заявлено, что вы его увидите в июле. Не увидите, поскольку [вранье]-с. А нашим СМИ рекомендую все-таки проверять информацию перед тем, как публиковать то, что выходит из рта г-на Маркони. То что входит в этот рот, можно не проверять».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786891" frameborder="0"></iframe> Харламов расставил все точки над i по поводу развода с Асмус.

Гарика, конечно, жалко. К вопросу о проверке фактов: «КП» обращалась и к Асмус, и к Харламову с просьбой прокомментировать интервью Маркони. Сообщения адресатам доставлены, но… Молчание было нам ответом. Так что винить тут особо некого, ребята. Похоже, уровень доверия к словам обитателей нашего шоу-бизнеса стремится к отрицательным величинам. Как говорится, закричит мальчик «Волки! Волки!», а уж не услышит никто. И отдельно для мастера хорошей шутки цитируем несколько измененную реплику героя фильма «Сережа» (1960): «Дядя Маркони, ты дурак?»

ДОСЬЕ «КП»

Что за шоу такое?

В популярном интернет-проекте Comment Out царит атмосфера веселого безрассудства. Участники должны написать подготовленный сценаристами шокирующий комментарий в инстаграме какой-нибудь звезды. Иногда требуется позвонить знаменитости и сказать что-то вызывающее. Так, Дима Билан написал в инстаграме Сергея Шнурова: «Если я увижу тебя на своем концерте, я насикаю в твою сумку». Егор Крид написал Тине Канделаки: «Каждый раз, когда ты снимаешь трусы, я вспоминаю рекламу «Меха на ВДНХ». Анита Цой позвонила Валерии с предложением... помочиться в штаны на камеру.

От задания можно отказаться, но тогда придется выполнить наказание. Например, Басте пришлось выпить коктейль из рыбьей головы, майонеза, ролтона, ряженки и пачки активированного угля. Отвязное шоу очень популярно - у каждого выпуска несколько миллионов просмотров. Программа выходит на канале «Чикен Карри», один из основателей которого Александр Гудков — сценарист «Вечернего Урганта» и автор самых скандальных клипов Киркорова.

Владимир МаркониФото: Олег ЗОЛОТО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Компания Audi разорвала многолетний рекламный контракт с Ксенией Собчак. Вдобавок в немецкой газете ведущую назвали расистом (Ксения намерена судиться с изданием). А ведь она тоже лишь пошутила: участвуя в том же шоу, выполнила задание: выложила в инстаграм клип «Убили негра» (старая песня группы «Запрещенные барабанщики»), передавая слова поддержки протестующим против расизма в США. Безбашенная дерзость и креатив со съемочной площадки не выдерживают столкновения с реальностью. Не все готовы к такому градусу остроумия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/786855" frameborder="0"></iframe> Харламов и Асмус: история любви и травли.Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Гарик Харламов и Кристина Асмус, объявили о разводе

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