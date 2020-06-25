Мишустин рассказал, сколько денег потратят на выплату детских пособий

На повторные детские выплаты для семей с детьми до 16 лет правительство выделит из своего резервного фонда более 270 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 25 июня.

Напомним, по решению президента повторная выплата в 10 тысяч рублей положена на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Еще 20 миллиардов рублей будут направлены на дополнительные выплаты врачам, лечащим больных с коронавирусом. Премьер сообщил, что подпишет постановление о продлении этих выплат на июль и август.

Еще 20 миллиардов рублей получат в виде субсидий предприятия малого и среднего бизнеса, работающие с большим количеством клиентов. Субсидии будут выделяться на приобретение компаниями средств индивидуальной защиты. Как пояснил Михаил Мишустин, речь идет о компаниях, работающих в сфере физической культуры и спорта, гостиничного бизнеса и общепита.

Премьер также рассказал о работе над законопроектом, направленным на недопущение разливов топлива, как это недавно произошло в Норильске. Законопроект готовится ко второму чтению в Госдуме.

- Мы создаем правовую базу, которая позволит оперативно и полностью ликвидировать последствия таких чрезвычайных происшествий, - сказал Мишустин.

По его словам, при подготовке ко второму чтению были учтены рекомендации экспертов и экологов.

- Законопроект предусматривает, что компании, которые занимаются добычей, транспортировкой, хранением нефти и продуктов ее переработки должны будут утверждать планы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и проводить соответствующие учения, а также создавать специальные резервные фонды, из которых будет финансироваться устранение последствий таких разливов, - рассказал премьер.

На заседании правительства также обсуждали программу развития сельского хозяйства. По словам Мишустина, аграрии показывают сильные результаты, но потенциал отрасли не исчерпан. Так, в прошлом году урожай зерновых вырос на 7%, закупки сельхозтехники увеличились на треть, на селе создано более 5 тысяч малых и средних предприятий. Доля сельхозпродукции в общем экспорте выросла до 6%.

Мишустин заявил, что жизнь на селе должна стать не хуже, чем в городе и нужно развивать сельские территории.

- Уровень газификации на селе превысил 60%, уровень обеспеченности питьевой водой достиг почти 68%. Эту работу мы будем продолжать и дальше, - сказал Мишустин.

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