В Уфе пройдет форум «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии»

30 июля в Уфе состоится первый международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии», в котором примут участие более 50 российских и международных экспертов, общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, ученых и архитекторов.

«Башкортостан – это не только города, но и огромная территория с природными богатствами. Поэтому мы самое пристальное внимание уделяем и развитию в городах маленьких дворов, скверов, больших набережных и природных заповедников, - отметил сопредседатель форума, руководитель администрации главы республики Башкортостан Александр Сидякин. – Не смотря на экономические сложности, которые возникли в связи с пандемией, мы свою программу по модернизации и благоустройству скверов, парков и дворов не просто не сократили, а еще и нарастили. Нам есть что показать. Результаты нашего труда обсудим с теми специалистами в области урбанистики, которых мы пригласили к участию в форуме».

На форуме планируется обсудить программы развития регионов и городов, зеленые территории, моногорода, инклюзивность, спортивную и туристическую инфраструктуру, а также городские и туристические проекты республики, которым в рамках форума отведена отдельная рабочая секция - «Башкирия — потенциал развития». Напомним, по инициативе главы Башкортостан Радия Хабировав создан геопарк «Торатау», который претендует на вхождение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

«…Сама республика Башкирия будет удивлять тем уровнем работы, который за последние несколько лет там проделан, - отметил сопредседатель форума, руководитель московского центра урбанистики Экономического факультета МГУ им Ломоносова Сергей Капков. – Наш форум – это территория реальных дел. Мы пригласили к участию в форуме не только спикеров с ценной личной экспертизой, но также теоретиков урбанистики и руководителей государственных учреждений. Мы также сочли важным показать на форуме треки о уже реализованных проектах в мире, в стране и на территории республики».

В форуме примут участие министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и руководитель Ростуризма Зарина Догузова. В числе иностранных гостей – генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили, президент NYC &Company Фред Диксон, руководитель ООН-Хабитат в России Филипп ДеКорт, координатор Азиатско-тихоокеанских геопарков Су Джае Ли и другие спикеры. На форуме соблюдаются все необходимые нормы безопасности, а ряд экспертов выступят удаленно по онлайн-связи.

«Главный урок, который мы вынесли из пандемия коронавируса: нам нужно жить в гармонии с природой. Учитывать, что среда обитания – это самое важное для человека. Поэтому мы продолжаем развивать стратегию защиты окружающей среды, поскольку это наш самый важный актив, - отметил принявший участие в пресс-конференции мэр турецкого города Измир, член Совета директоров Всемироной организации «Объединыенные города и местные власти» (UCLG) Тунч Сойер.

С этими тенденциями согласны и российские эксперты.

«Я думаю, что после пандемии появится большой запрос на благоустройство придворовых территорий. Сейчас на самоизоляции двор стал выполнять функцию сквозного пространства: от подъезда до машины или от подъезда до станции общественного транспорта. Люди хотят благоустроенные дворы и территорию рядом с домом», - резюмировал Сергей Капков.