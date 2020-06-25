В России крайне высокий индекс ультрафиолетового излучения: что это значит и чем опасно

Солнце в России светит, как в Турции, Таиланде или даже желтой жаркой Африке! Индекс ультрафиолетового излучения едва ли не в половине регионов страны – высокий, либо очень высокий, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А на самом юге, в том числе на горных курортах Домбая и Приэльбрусья, - даже экстремальный. Вот там реально как в Африке! И такая картина сохранится в ближайшие десять дней, то есть до конца июня и в начале июля.

Для сравнения: на курортах Турции и на Сейшельских островах, расположенных у самого экватора, сейчас УФ-индекс 9 (что означают цифры, см. Ниже) – как в Сочи или Ялте. В Таиланде и Эфиопии от 10 до 12. У нас на Кавказе такой же. То есть российские юга по солнечной активности сравнимы хоть с тропиками, хоть с пустынями.

ПРОГНОЗ

УФ-индекс на 26 – 28 июня, по данным Гидрометцентра России:

Экстремальный УФ-индекс (11 и выше)

Самые южные части регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, от Черного моря до Каспийского - юг Краснодарского края, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии-Алании, Дагестана, в том числе горные курорты Домбая и Приэльбрусья.

Очень высокий УФ-индекс (8-10)

Краснодарский край, Крым, Ставропольский крпй, Адыгея, Дагестан, юг Калмыкии, юг Астраханской области, юг Ростовской области.

Приморский край и некоторые районы Хабаровского края.

В Сибири - Алтайский край, Тува, юг Хакасии, юг Бурятии, юг Забайкалья.

Высокий Уф-индекс (6-7)

В ЦФО - Московская, Владимирская, Тверская, Смоленская, Рязанская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Курская, Орловская, Брянская области.

На юге России – Ростовская область, северная часть Калмыкии и Астраханской области, Волгоградская область.

В Приволжском федеральном округе – Самарская, Нижегородская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская области, Оренбуржье, Мордовия, Башкирия, Татарстан.

На северо-западе - юг Псковской области, Калинградская область.

В Сибири - Новосибирская, Кемеровская, Омская, Иркутская области, Республика Алтай, Бурятия, Забайкалье.

На Урале- юг Челябинской и юг Курганской области.

На Дальнем Востоке – Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатка, юг Якутии.

Почему так происходит? Что означает УФ-индекс? И чем опасно, когда он высокий?

- Сейчас время летнего солнцестояния. Воздух сухой, в нем нет ни пыли, ни влаги. И когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой, - назвал главные причины столь высокой солнечной активности Роман Вильфанд. То есть ничего аномального в общем-то не происходит – солнцестояние каждый год бывает. И так совпало, что сейчас во многих регионах погода солнечная и сухая.

УФ-индекс, или индекс солнечного ультрафиолетового излучения, метеорологи во многих странах прогнозируют точно так же, как жару, похолодание или дожди. Есть такой прогноз и на сайте Гидрометцентра России, просто мало кто из нас им интересуется. А зря, сетует Вильфанд. На УФ-индекс, может, и не так ощутим, как ливень, но для здоровья важен.

Индекс обозначают цифрами и делят на пять степеней опасности, эту шкалу разработали Всемирная метеорологическая организация, ВОЗ и эксперты Программы ООН по окружающей среде. Если вкратце – чем выше индекс, тем опаснее. Но, конечно, и совсем без солнечных лучей плохо – ни настроения, ни витамина D!

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УФ-ИНДЕКС

- Высота солнца над горизонтом: чем выше светило в небе, тем выше уровень ультрафиолетового излучения. Поэтому сейчас, сразу после летнего солнцестояния, у нас максимальный индекс. И, конечно, в середине дня он выше, чем с утра или к вечеру.

- При ясном небе УФ-индекс выше, чем в облачную погоду.

- Высота на уровнем моря: индекс растет с подъемом в горы. Вот почему на Кавказе он достигает африканских отметок.

- Пейзаж, как ни странно. Разные поверхности обладают разной способностью отражать солнечные лучи. Самая большая – у белого снега. У пляжного песка и морской пены больше, чем у земли или зелени.

ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН ИЗБЫТОК УЛЬТРАФИОЛЕТА

- Фотостарение кожи, солнечные ожоги и даже хронические изменения в клетках кожи.

- Воспаление роговицы глаза и конъюктивит, долгое воздействие может привести к катаракте.

- Нарушение работы имумунной системы.