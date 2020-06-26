2020-06-25T20:44:24+03:00
Наши права и льготы

Работающие россияне в возрасте 65+ могут оформить электронные больничные

Такой порядок продолжит действовать в регионах, где сохраняется самоизоляция для старшего поколения
Анна НИКОЛАЕВА
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Речь идет о людях старшего возраста, которые работают и живут в местностях, где продолжает действовать режим ограничений по решению руководителей регионов.Речь идет о людях старшего возраста, которые работают и живут в местностях, где продолжает действовать режим ограничений по решению руководителей регионов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, могут оформить электронные больничные, если не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Такие изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердило правительство России.

Речь идет о людях старшего возраста, которые работают и живут в местностях, где продолжает действовать режим ограничений по решению руководителей регионов. «Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в конкретном регионе», - поясняют в правительстве РФ.

Больничные будут оплачиваться за счет средств Фонда социального страхования (ФСС РФ). Деньги поступят работнику напрямую за весь период бюллетеня в течение 7 календарных дней после оформления больничного. При этом гражданам не понадобится самостоятельно собирать какие-либо дополнительные документы - все необходимые данные для начисления выплат в ФСС РФ передают работодатели в электронном виде.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за предыдущие два года. Максимальный размер пособия за один месяц в 2020 году может составить 69 961,65 руб. При этом минимальный размер пособий по временной нетрудоспособности в месяц не может быть ниже МРОТ, то есть 12130 рублей. Соответственно, пособие зависит от заработка работника, полученного в расчетном периоде, и количества дней, в течение которых действовали ограничения в конкретном регионе. Чтобы проверить размер пособия по временной нетрудоспособности, который полагается именно вам, можно зайти в личный кабинет получателя услуг Фонда на сайте Фонда социального страхования (https://lk.fss.ru/recipient). Для входа в личный кабинет достаточно ввести такой же логин и пароль, который вы используете для авторизации на портале государственных услуг.

После оформления электронного больничного необходимо строго соблюдать режим изоляции, не покидать места пребывания (дом, квартира).

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