Как Росводресурсы сохраняют уникальные водные объекты

10-летний Леван с грустью приходит на берег высыхающего пруда на окраине Карабулака, что в Ингушетии. Леван по опыту деда и отца знает, что здесь можно было купаться и рыбачить. Тут попадались и толстолобик, и карп, и даже сазан. Жили черепахи и лягушки. Теперь утки и гуси облетают пруд стороной - на его месте почти везде высохшая земля. Местные рыболовы уже не устраивают на пруду соревнований по рыбалке. Фауна в этих местах раньше была настолько богатой, что встречались даже краснокнижные орланы и беркуты.

Сейчас идет восстановление пруда, его экологическая реабилитация, предусмотренная федеральным проектом «Сохранение уникальных водных объектов». Специалисты уже приступили к очистке озерного дна. Работы пройдут на площади 14,3 га. Предполагается, что водоем будет освобожден от 142 кубометров ила. Для реализации проекта выделено 103 млн рублей.

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» реализуется по линии Росводресурсов. И он уже выполнен на 37,7%. Всего до конца 2020 года на реализацию более 70 мероприятий в 45 субъектах России федеральным бюджетом предусмотрены средства в объеме 1 млрд 623 млн рублей.

На Угличском и Рыбинском водохранилищах в Ярославской области в 2020 году также запланированы работы по очистке акваторий водохранилищ от мусора и древесного хлама. Значительно чище станет рядом с 22 деревнями и селами: Семенково, Якутино, Котово, Илино, Воздвиженское, Васильево, Красное, Судоверфь, Кривец, Федорково, Бобарино, Брейтово и т. д.

- В этом году пандемия влияет на выполнение показателей, каждый регион ведет работы в индивидуальном режиме, по определенным правилам допуска строительных и подрядных организаций, - отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - У Росводресурсов законтрактовано почти 80% работ, подрядчики приступили к их выполнению. Поэтому мы остаемся в графике.

До. Озеро на окраине Карабулака почти высохло...

Работы проекта «Сохранение уникальных водных объектов» будут проводиться в субъектах страны до 2024 года. В результате условия проживания улучшатся для 4,8 млн россиян, проживающих вблизи водоемов. Повысится пропускная способность водных объектов, их способность к самоочищению и воспроизводству компонентов экосистем. Реки и озера, которые находятся в проекте, избавят от мелководий, очистят от мусора.

СПРАВКА «КП»

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» - один из 11 федеральных проектов национального проекта «Экология». Реализуется с 2019 по 2024 год. Целью проекта является сохранение уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки участков русел рек, очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек. Реализация федерального проекта позволит улучшить экологическую обстановку и создать комфортные условия проживания для населения за счет улучшения состояния водных экосистем.

КОНКРЕТНО

Какие реки и озера являются уникальными?

• Если водоем находится на территории, включенной в реестр объектов культурного наследия народов России, или является непосредственным объектом международного соглашения.

• Если используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.

• Если является средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных.

• Если активно используется населением в рекреационных целях.