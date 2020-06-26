«Сигнал элитам»: нельзя быть чиновником в России и владеть виллой за границей

1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию. Новый опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показывает, что население все с большим вниманием относится к уникальному событию: за минувший месяц число желающих голосовать выросло с 68% до 71%. Социологи прогнозируют, что что поправки поддержат от 67% до 71% россиян.

Причем, жители страны считают важным весь спектр социально-экономических аспектов нашей жизни…

«Одна из ключевых поправок – о национализации элит. Этот процесс начался не сегодня, а еще в 2001 году были введены первые нормы федерального законодательства и с течением времени вводились новые ограничения, но их не было на конституционном уровне, - отметил свои предпочтения заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов. - Сейчас на уровне Конституции это превратилось в такой комплекс, включающий в себя как второе гражданство, вид на жительство или иной документ для чиновников высокого уровня, так и финансовые вопросы – наличие счетов, собственности и так далее».

Историк обратил внимание, что в нашей стране не запрещено иметь второе гражданство и собственность за границей. Но если человек имеет какое-то отношение к государственной власти, то, конечно, он не может иметь никакой привязки к другим государствам – ни политико-правовой, ни финансово-экономической. Иначе в интересах какой страны он будет работать? В конце концов, это вопрос социальной справедливости: общество крайне негативно воспринимает красивую жизнь элит с возможностью обучать детей и иметь виллу в других странах.

Эксперт считает очень хорошо, что это ограничение появится в Конституции, которое послужит серьезным сигналом для всей политической элиты.

«До этого момента нашу Конституцию достаточно часто обвиняли в декларативности, в той ее части, которая касается социальных прав. Надо сказать, что эти обвинения были в значительной степени оправданы. Действительно, провозглашая право на труд или право на социальное обеспечение, Конституция не устанавливала никаких реальных инструментов, гарантирующих защиту этих прав. Теперь такие инструменты есть», - пояснил Владимир Шаповалов.

Также важнейшей поправкой в Основной закон эксперт называет выстраивание коммуникаций между властью и местным самоуправлением. Дело в том, что в Конституции уже существует статья 12-я, которая вводит автономию местной власти. Буквальная трактовка этой нормы создает ситуацию разрыва во властных коммуникациях между государственной властью и местным самоуправлением. Тем не менее, местное самоуправление все равно является властью. И то, что одна из поправок к Конституции включает термин «публичная власть» и подчеркивает, что в стране существует система, при которой местное самоуправление является неотъемлемой частью этой публичной власти – очень важно.

«Внесение данной поправки создает основу, чтобы создать более эффективное взаимодействие между властью государственной и властью местной, - резюмирует Владимир Шаповалов. - Существуют примеры, когда избранный мэр, прикрываясь 12-й статьей, вообще не работал – закрывал администрацию и исчезал, и каких-то мер воздействия не было. Теперь такие ситуации будут невозможны. Значительная часть поправок, по сути, посвящена созданию более сбалансированной системы взаимодействия между разными ветвями власти».

Кстати, опросы ВЦИОМ показывают, что защиту исторической правды и недопущение фальсификации истории признают важными 89% россиян.