Поправки в Конституцию запрещают двойное гражданство чиновникам и защищают права животных

1 июля пройдет очное голосование по поправкам в Конституцию РФ (предварительное и электронное состоятся с 25 по 30 июня). Речь идет о десятках дополнениях в разные статьи Основного закона. Последний опрос ВЦИОМ показывает, что 71% жителей страны готовы принять участие в плебисците. Причем, поправки готовы поддержать от 67% до 71% россиян.

Отметим, что поправки в 79 статью Основного закона отменяют приоритет международного права над российским.

«Сегодня, принимая любые решения, Россия должна прежде всего думать, не нарушают ли они международное право. Поправки меняют эту логику. Мы руководствуемся собственными законами, а международное право действует только в той части, в какой оно не противоречит российскому. Российские интересы и российские активы будут защищены теперь прежде всего», - отмечает политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Кроме того, поправки в Конституцию вводят новые требования к чиновникам. В том числе запрет на двойное гражданство и право иметь имущество и счета за рубежом.

«Поправки в ст. 71 и 77 постепенно создадут «нового чиновника» - человека, который связывает себя исключительно с Россией, с отечественной недвижимостью и национальными активами, - сообщил политолог. - Эти изменения в Конституцию способны привести к реальной национализации элит.

Эксперт считает также важными поправки в Конституцию об ответственном отношении к животным и охране окружающей среды.

«В мире практически нет конституции, где отношение к животным фиксировалось бы именно в конституционном праве – тогда наша Конституция с точки зрения экологии, формирования отношения к животным, формирования отношения к природе, становится одной из передовых в мире. И мы становимся такими лидерами, - резюмировал Дмитрий Орлов. - Если нам удастся дальше выстроить законодательство соответствующим образом, то все будут брать с нас пример».