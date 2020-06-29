2020-06-25T20:59:09+03:00
Политика

Поправки в Конституцию запрещают двойное гражданство чиновникам и защищают права животных

Чем привлекают экспертов изменения в Основой закон России?
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Последний опрос ВЦИОМ показывает, что 71% жителей страны готовы принять участие в плебисцитеПоследний опрос ВЦИОМ показывает, что 71% жителей страны готовы принять участие в плебисцитеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

1 июля пройдет очное голосование по поправкам в Конституцию РФ (предварительное и электронное состоятся с 25 по 30 июня). Речь идет о десятках дополнениях в разные статьи Основного закона. Последний опрос ВЦИОМ показывает, что 71% жителей страны готовы принять участие в плебисците. Причем, поправки готовы поддержать от 67% до 71% россиян.

Отметим, что поправки в 79 статью Основного закона отменяют приоритет международного права над российским.

«Сегодня, принимая любые решения, Россия должна прежде всего думать, не нарушают ли они международное право. Поправки меняют эту логику. Мы руководствуемся собственными законами, а международное право действует только в той части, в какой оно не противоречит российскому. Российские интересы и российские активы будут защищены теперь прежде всего», - отмечает политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Кроме того, поправки в Конституцию вводят новые требования к чиновникам. В том числе запрет на двойное гражданство и право иметь имущество и счета за рубежом.

«Поправки в ст. 71 и 77 постепенно создадут «нового чиновника» - человека, который связывает себя исключительно с Россией, с отечественной недвижимостью и национальными активами, - сообщил политолог. - Эти изменения в Конституцию способны привести к реальной национализации элит.

Эксперт считает также важными поправки в Конституцию об ответственном отношении к животным и охране окружающей среды.

«В мире практически нет конституции, где отношение к животным фиксировалось бы именно в конституционном праве – тогда наша Конституция с точки зрения экологии, формирования отношения к животным, формирования отношения к природе, становится одной из передовых в мире. И мы становимся такими лидерами, - резюмировал Дмитрий Орлов. - Если нам удастся дальше выстроить законодательство соответствующим образом, то все будут брать с нас пример».

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политики и артисты отвечают на острые вопросы по поправкам в Конституцию
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина и певица Илона Броневицкая подежурят на горячей линии, организованной Издательским домом «Комсомольская правда» и холдингом ВГТРК [прямая трансляция]
Элла Памфилова: Нет, нам не страшно, что за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить полмиллиона наблюдателей
Об этом глава Центризбиркома заявила в пресс-центре "Комсомольской правды", где совместно с ВГТРК работает Горячая линия по вопросам голосования по поправкам в Конституцию [эксклюзив kp.ru]
Валерий Фадеев: Корпус наблюдателей появился два года назад, и то, что сейчас их подготовили полмиллиона — это сильно
Советник президента России и глава Совета при президенте по правам человека оценил то, как работают наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию
Новости 24
Ждет ли человечество катастрофа после уничтожения коронавируса, рассказал эксперт
В Ассоциации российских банков посоветовали россиянам отказаться от использования овердрафта
"В любом месте на планете возможен всплеск": ВОЗ предупредила об опасности возвращения коронавируса
В Кремле назвали ложью публикацию о предложении России талибам* убивать американцев
Представитель ВОЗ рассказала, при каком условии откроют границы между странами
Полицейских обязали сообщать близким о госпитализации задержанных
Стали известны потери туризма из-за коронавируса
Осенью состоится премьера второй части фильма «Шугалей»
В первую неделю работы посещаемость фитнес-клубов упала вдвое
Международное железнодорожное сообщение может открыться в этом году
В США умер конструктор двигателей для ракеты, доставившей Гагарина в космос
Мишустин расширил возможности для получения ипотеки под 6,5%
С 1 июля более 70 регионов России начнут принимать туристов
Мишустин заявил о возможностях для дальнейшего снижения ставок по ипотеке
Во Франции решили ежегодно отмечать День «Маленького принца»
В России с 15 июля открываются кинотеатры