В пятницу, 26 июня, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову исполняется 76 лет. Обозреватель KP.RU Александр Гамов позвонил известному политику, чтобы поздравить его с днем рождения и узнать секрет долголетия.

- Геннадий Андреевич, доброе утро. Извините, что так рано. (Шесть часов утра на ходиках. – А.Г.)

- Да не рано. Я уже на ногах целый час.

- Звоню, чтобы поздравить с днем рождения.

- Да? Ну, молодец, не забываешь.

- Может, сейчас прямо приехать к вам?

- Ну, давай, стол накрыт. Я вовремя родился: июньские дети, как правило, теплые, добрые, хлебосольные. У меня цветы зацвели, ягоды появились.

- А что на столе у вас с утра? Огурчики малосольные есть?

- Да, да, и свежие, и малосольные.

- В прошлый раз были шашлыки.

- У меня свежий мед появился.

Геннадий Зюганов: «К своему дню рождения я выпустил Энциклопедию юного пчеловода» 00:00 00:00

Кстати, можешь поздравить: к своему дню рождения я себе подарок сделал: много лет работал над Энциклопедией юного пчеловода. Моя семья 350 лет учительствовала, 10 человек работали, все предметы вели, кроме иностранного. И столько же лет пчел водим: и прадед водил, и дед, и у меня с приятелем своя пасека есть. Это самое благородное дело. Приезжайте, я вас медом угощу.

Сейчас вот даже власть обещает поддержать закон о пчеловодстве. В следующем году будет Всемирный съезд пчеловодов. В мире с этими насекомыми просто беда: в южном полушарии половина пчел погибло. У нас в СССР в советское время было 10 миллионов пчелосемей, а сейчас всего около трех. А пчелы – это индикатор экологии. Они наши кормильцы: 80% всего, что вырастает на полях, что вы едите – это их работа.

- А пчелы - коммунисты, да?

- О, социальная организация у них на высоте. Все трудятся. Они самые лучшие, самые талантливые труженики. Пчела вылетела и через три минуты начинает работать. Кстати, пчелиная семья по интеллекту превосходит многих людей. Пчелиная семья – это целый город. Все подчиняются общим правилам, там свой роддом, своя охрана. Все, все, все. И производят пять лучших продуктов на земле: мед, маточное молоко, прополис, пчелиный яд, воск. Ничего похожего больше нет.

- Геннадий Андреевич, получается, что секрет вашего долголетия, физической формы не только в том, что физкультурой увлекаетесь - уже, наверное, побегали с утра – но и в том, что занимаетесь пчелами?

- Самое гениальное изобретение Всевышнего – это женщина, она выносила весь род человеческий под сердцем. Второе - цветы, которые дают семена, из которых прорастают новые растения. И пчела – главный эколог планеты, который обеспечивает баланс сил в природе.

Там у меня, в этой энциклопедии, тысяча иллюстраций.

- Я другую вашу книжку знаю: «На пасеке у Зюганова».

- А в Энциклопедии я даже поднял всю историю пчеловодства. Люди всегда почитали пчел. Если хотели поприветствовать и польстить фараону, говорили ему – да укусит тебя пчела. Можете себе представить? Наполеон, когда стал императором, сорвал со своей мантии изображения лилий (лилии- символ французских королей) и вышил золотых пчел. На Руси Ярослав Мудрый первый закон о пчелах написал. А Ленин в 1919 году в разгар гражданской войны, выпустил декрет о защите пчеловодства. Он понимал, в противном случае кормить страну невозможно будет. Кстати, у Петра Первого была чудная пасека у Финского залива. Пчеловодство было любимым занятием Льва Толстого, вот. Так что советую завести…

- Нет, а я к вам буду заезжать. Нам-то когда этим заниматься?

- Ну, пора тебе подумать о природе.

- А медовуха готова у вас?

- Не просто готова. Она уже выстоялась. Шикарная, золотистого цвета…

- А сколько литров, если не секрет?

- Молочный бак 38 литров… Так что хватит не только на вас…

- А сейчас же в Думе нельзя выпивать, я слышал?

- Да ее вообще много нельзя употреблять. Не советую! Хоть голову не мутит, а в ноги бьет: говоришь, думаешь нормально, а встанешь – и идти не сможешь. Так что в больших дозах никому и не предлагаю: так, рюмочку в праздник для настроения.

- Я вас поздравляю!

- Давай! Спасибо, что позвонил. Удачи тебе!