Москвич пожаловался в полицию на слишком громкие секс-игры соседей

Все случилось пятничным вечером в Одинцовском районе Подмосковья. В одном из садовых товариществ расположен дом 39-летнего Анатолия П.* Москвич на время изоляции выехал за город, где в тишине и покое занимался хозяйством и наслаждался природой. Идиллию нарушали только соседи - влюбленная парочка, которая по мнению Толи предавалась любовным играм слишком громко, чем очень его раздражала. От нескончаемых громких охов и вздохов Толя все-таки вышел из себя, взял телефон и позвонил в полицию.

«В полицию поступило сообщение от 39-летнего Анатолия П.* Мужчина пожаловался на своих соседей, которые, по его мнению, слишком громко занимаются любовью. Заявление гражданина было принято и по нему началась работа. На место был направлен наряд патрульно-постовой службы», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту слишком громких любовных игр соседей Анатолия. Оперативникам предстоит выяснить все детали случившегося инцидента, заставившего мужчину доложить на собственных соседей.