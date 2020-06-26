Курортники с острова Врангеля: иностранцев будут завлекать в Россию заповедниками

Иностранцам будут предлагать туры в российские заповедники. Россиянам тоже. Ставка на отдых в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) — часть новой стратегии развития экологического туризма, которую разработало Минприроды.

Расчет такой: именно экотуризм может стать той фишкой, которая привлечет людей к нашим отечественным красотам. В отличие от других видов туризма, он не так привязан к дорогостоящей инфраструктуре. Важнее нетронутая природа — а с этим у нас гораздо лучше, чем с инфраструктурой.

По итогам совещания, которое Минприроды провело с представителями турбизнеса в начале июня, отобрали 16 «пилотных» национальных парков и заповедников. Их будут раскручивать в первую очередь — естественно, учитывая допустимые для таких заповедных территорий нагрузки.

Четыре территории их этих 16 признаны особо интересными для иностранных туристов. Это национальные парки «Куршская коса» (Калининградская область), «Русская Арктика» (Архангельская область) и заповедники Кроноцкий (Камчатка) и Остров Врангеля (Чукотский АО). Их предполагается продвигать особо — через зарубежные каналы и медиа.

Только рекламой, как следует из материалов Минприроды, дело не ограничится. В национальные парки и заповедники будут продавать пакетные туры и организовывать чартеры. Это важный момент, поскольку зачастую непонятно, как в некоторые подобные места вообще попасть. Либо путешествие в индивидуальном порядке обходится в запредельную сумму. Будут дополнительно прорабатываться и требования к безопасности. Как говорилось на совещании, к подготовке инструкторов и качеству подготовки тех экотуров, которые уже есть, пока много вопросов.

Ранее в Госдуму уже был внесен законопроект, где определяется, что такое «экологический туризм» и предлагается включить его в число приоритетных у нас направлений туризма, которым оказывается господдержка. Как считают авторы законопроекта, Россия с ее разнообразием климатических зон и ландшафтов обладает «беспрецедентно широкими возможностями» для экотуризма — в том числе из-за рубежа. Но пока результаты слабенькие. В 2017 году, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, наши заповедники посетили 11,8 млн своих и зарубежных туристов. Плюс еще 544 тысячи, которые побывали в национальных парках. В масштабе страны это очень немного.