2020-06-26T13:20:59+03:00
Происшествия

Досталось и полицейскому: во "Внуково" подрались сотрудники аэропорта

Один из участников потасовки бросился с кулаками на лейтенанта, который приехал по вызову
Иван РУНЕВ
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Сотрудница полиции в терминале аэропорта Внуково.Сотрудница полиции в терминале аэропорта Внуково.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Все случилось напротив здания международного аэропорта "Внуково" в Москве. Двое техников что-то не поделили между собой, и из ссоры на повышенных тонах завязалась драка. Случайные прохожие вызвали полицейских, которые быстро угомонили драчунов. Оперативники предложили мужчинам проследовать в отделение для обсуждения случившегося, чем вызвали у одного из участников потасовки, 21-летнего техника Ивана П.*, очередной приступ агрессии. Молодой человек снова бросился в драку, но в этот раз уже на полицейского.

«Один из драчунов накинулся на лейтенанта полиции, стал наносить ему удары и оскорблять нецензурной бранью. Молодого человека быстро скрутили и доставили в отдел. Полицейскому же пришлось обращаться в больницу, где ему поставили диагноз "ушиб мягких тканей голени". К счастью, госпитализация не потребовалась», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

После случившегося нападения на полицейского в отношении 21-летнего техника Ивана П.* было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ - Применение насилия в отношении представителя власти.

* - имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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