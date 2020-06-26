Досталось и полицейскому: во "Внуково" подрались сотрудники аэропорта

Все случилось напротив здания международного аэропорта "Внуково" в Москве. Двое техников что-то не поделили между собой, и из ссоры на повышенных тонах завязалась драка. Случайные прохожие вызвали полицейских, которые быстро угомонили драчунов. Оперативники предложили мужчинам проследовать в отделение для обсуждения случившегося, чем вызвали у одного из участников потасовки, 21-летнего техника Ивана П.*, очередной приступ агрессии. Молодой человек снова бросился в драку, но в этот раз уже на полицейского.

«Один из драчунов накинулся на лейтенанта полиции, стал наносить ему удары и оскорблять нецензурной бранью. Молодого человека быстро скрутили и доставили в отдел. Полицейскому же пришлось обращаться в больницу, где ему поставили диагноз "ушиб мягких тканей голени". К счастью, госпитализация не потребовалась», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

После случившегося нападения на полицейского в отношении 21-летнего техника Ивана П.* было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ - Применение насилия в отношении представителя власти.

* - имя изменено