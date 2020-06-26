Молодежь в России не беспокоится из-за денег, но не чувствует себя счастливой

Что больше всего тревожит молодежь? На этот вопрос ответили эксперты консалтинговой компании Deloitte в специальном исследовании, сообщает РБК. В опросе участвовали 18,4 тыс. миллениалов (родившиеся с 1983 по 1994 годы) и зумеров (родившиеся с 1995 по 2002 годы) из 43 стран мира, включая Россию. Вопросы задавались до событий вокруг эпидемии коронавируса в конце 2019 года.

КОРРУПЦИЯ И НЕРАВЕНСТВО В ДОХОДАХ ПРОТИВ ЭКОЛОГИИ

Что касается российских представителей поколения Y, то самые большие тревоги у них вызывает ситуация со здравоохранением и профилактикой болезней, - эта тема заботит 40% опрошенных. 30% миллениалов беспокоит неравенство в доходах, распределение богатств, примерно столько же (28%) опасаются коррупции в бизнесе и политике.

Поколение Z на первое место своих тревог ставит коррупцию (32%). Зумеры также боятся безработицы (28%), а четверть (24%) в принципе беспокоятся за свою безопасность.

Сверстников обоих поколений из других стран больше всего заботит происходящее изменение климата и защита окружающей среды. Тревоге за экологию уступают страхи безработицы, сексуальных домогательств и собственной безопасности.

Еще одно исследование Deloitte провели уже в 2020 году. Распространяющийся COVID-19 заставил молодежь всего мира в первую очередь задуматься о проблемах здравоохранения, экологии и безработице.

В РОССИИ МЕНЬШЕ НЕРВНИЧАЮТ

В сравнении с чаяниями молодежи из других стран, российская молодежь нервничает меньше. Среди миллениалов о постоянном стрессе заявили 33% россиян, против 44% их ровесников по всему миру. Зумеры испытывают больше напряжения — 40% в России и 48% в мире.

За границей больше половины Z-поколения берут отгулы на работе из-за стресса, среди поколения Y таких 41%. Наши миллениалы в большинстве своем предпочитают не пропускать работу из-за перенапряжения, только четверть может не прийти на службу по причине стресса. Зумеры в России же более чувствительны. Ровно половина готова взять отгул из-за психологических проблем, против 52% в мире.

Молодые люди в России имеют меньше финансовых проблем, чем их одногодки в других странах. С ситуацией невозможности оплатить счет в последние полгода россияне сталкивались вдвое реже.

При этом больше всего беспокойства молодежи по всему миру вызывает вопрос о том, на что они и их семья будут жить в дальнейшей перспективе.

С мыслями о счастье у молодежи в России беда. Почти половина (48%) миллениалов думает, что их родители имели в жизни больше радости. Среди зумеров таковых 40%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/776028" frameborder="0"></iframe> Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятую часть россиян ждут расстройства психики после выхода из самоизоляции

Об этом заявил врач-психотерапевт Андрей Курпатов (подробности)

Главный внештатный психиатр Минздрава рассказал, как пандемия повлияла на психику россиян

Зураб Кекелидзе - о том, насколько более агрессивными стали люди в условиях режима самоизоляции (подробности)