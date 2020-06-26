Молодежь в России не беспокоится из-за денег, но не чувствует себя счастливой
Что больше всего тревожит молодежь? На этот вопрос ответили эксперты консалтинговой компании Deloitte в специальном исследовании, сообщает РБК. В опросе участвовали 18,4 тыс. миллениалов (родившиеся с 1983 по 1994 годы) и зумеров (родившиеся с 1995 по 2002 годы) из 43 стран мира, включая Россию. Вопросы задавались до событий вокруг эпидемии коронавируса в конце 2019 года.
КОРРУПЦИЯ И НЕРАВЕНСТВО В ДОХОДАХ ПРОТИВ ЭКОЛОГИИ
Что касается российских представителей поколения Y, то самые большие тревоги у них вызывает ситуация со здравоохранением и профилактикой болезней, - эта тема заботит 40% опрошенных. 30% миллениалов беспокоит неравенство в доходах, распределение богатств, примерно столько же (28%) опасаются коррупции в бизнесе и политике.
Поколение Z на первое место своих тревог ставит коррупцию (32%). Зумеры также боятся безработицы (28%), а четверть (24%) в принципе беспокоятся за свою безопасность.
Сверстников обоих поколений из других стран больше всего заботит происходящее изменение климата и защита окружающей среды. Тревоге за экологию уступают страхи безработицы, сексуальных домогательств и собственной безопасности.
Еще одно исследование Deloitte провели уже в 2020 году. Распространяющийся COVID-19 заставил молодежь всего мира в первую очередь задуматься о проблемах здравоохранения, экологии и безработице.
В РОССИИ МЕНЬШЕ НЕРВНИЧАЮТ
В сравнении с чаяниями молодежи из других стран, российская молодежь нервничает меньше. Среди миллениалов о постоянном стрессе заявили 33% россиян, против 44% их ровесников по всему миру. Зумеры испытывают больше напряжения — 40% в России и 48% в мире.
За границей больше половины Z-поколения берут отгулы на работе из-за стресса, среди поколения Y таких 41%. Наши миллениалы в большинстве своем предпочитают не пропускать работу из-за перенапряжения, только четверть может не прийти на службу по причине стресса. Зумеры в России же более чувствительны. Ровно половина готова взять отгул из-за психологических проблем, против 52% в мире.
Молодые люди в России имеют меньше финансовых проблем, чем их одногодки в других странах. С ситуацией невозможности оплатить счет в последние полгода россияне сталкивались вдвое реже.
При этом больше всего беспокойства молодежи по всему миру вызывает вопрос о том, на что они и их семья будут жить в дальнейшей перспективе.
С мыслями о счастье у молодежи в России беда. Почти половина (48%) миллениалов думает, что их родители имели в жизни больше радости. Среди зумеров таковых 40%.
Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье
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