Пятую часть россиян ждут расстройства психики после выхода из самоизоляции

Пятая часть россиян может испытать посттравматические расстройства психики после окончания карантинных мер, введенных на фоне распространения коронавируса. С таким предположением выступил врач-психотерапевт, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов, выступая в шоу Софико Шеварнадзе «Просто о сложном» в «Яндекс. Эфире».

Андрей Курпатов обратил внимание на то, что во время самоизоляции люди погрузились в цифровую зависимость, которая может иметь негативные последствия для их здоровья и социальных связей. Поэтому после снятия режима самоизоляции психику россиян ждет испытание.

Психотерапевт Андрей Курпатов на Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

- Проблема психических расстройств, связанных с выходом из коронавируса, шире, чем цифровая зависимость, потому что в целом изоляция приводит к тому, что нарушается система нашей адаптации, - заявил Андрей Курпатов.

Согласно предположениям доктора, посттравматические расстройства могут испытать не менее 20% населения. Андрей Курпатов особо отметил, что цифровое потребление информации и опосредованное общение среди детей и подростков может вызывать негативные последствия для психологического здоровья. Поэтому врач призвал не расслабляться во время карантина, заниматься делом, если дела и работы нет – их нужно для себя организовать, структурировать день под свои обычные трудовые будни и в обязательном порядке включить в режим дня физические упражнения.

Напомним, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), о котором говорит Андрей Курпатов, – это тяжелое психическое состояние, характеризующееся повышенной тревожностью, навязчивыми мыслями и страхами, которое возникает у человека как ответ психики на травмирующее событие. Таким расстройством часто страдают участники боевых действий, а также люди, пережившие ситуацию с насильным ограничением их свободы.

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Ранее «КП» писала об исследованиях, проведенных в США после пандемии первого SARS в 2003-м году. Согласно им, последствия пандемии коронавируса могут включать такие расстройства психического здоровья, как депрессии, посттравматические расстройства (ПТСР), вспышки домашнего насилия. И симптомы этих заболеваний проявлялись тем ярче, чем дольше человек находился в изоляции. Причем острые симптомы сохранялись в среднем на протяжении года после окончания пандемии и проявлялись как среди тех, кто просто пересиживал в карантине пандемию, так и среди работников здравоохранения, принимавших непосредственное участие в ее ликвидации и в уходе за больными.

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