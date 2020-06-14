Главный внештатный психиатр Минздрава рассказал, как пандемия повлияла на психику россиян

Коронавирус, помимо опасности для жизни и здоровья, поставил всех в довольно сложные психологические условия. Кто-то потерял работу и во время самоизоляции запил от безделья, кто-то разочаровался в своей второй половине и решил, что жизнь уже не мила, а кто-то просто сошел с ума из-за необходимости находиться с близкими родственниками в течение суток изо дня в день. Судя по всему возвращаться к прежней жизни будет непросто.

О том, с какими психологическими трудностями мы столкнулись из-за эпидемии, и как приходится их преодолевать, "КП" поговорила с руководителем «НМИЦ психиатрии и наркологии им.Сербского», главным внештатным психиатром Минздрава РФ Зурабом Кекелидзе.

- Зураб Ильич, многим тяжело психологически переносить режим самоизоляции. Довольно длительное время нельзя было выходить из дома, запрещены были прогулки. Как это отразилось на психическом состоянии людей. Например, количество самоубийств увеличилось?

- Самоубийств не стало больше, но это пока лишь мое предположение. Более точная статистка появится позже. Родственники людей, у которых уже были суицидальные мысли или эпизоды, их лечащие врачи за ними наблюдают. Вообще люди другу к другу стали более внимательны в последние месяцы, они стараются больше друг друга поддерживать. Да и видятся чаще, поскольку находятся не на работе, а дома в самоизоляции. Этот фактор тоже сыграл свою положительную роль.

- В разгар пандемии среди врачей было несколько случаев, когда они падали с высоты. Были ли это несчастные случаи - точно не установили…

- Это несколько иная ситуация. Врачи работали в напряженном режиме. Ведь кроме инфекционистов, призвали на борьбу с COVID-19 медиков других специальностей. Для них - это чрезвычайная ситуация. На ЧС человек реагирует стрессом. Первый этап - это острая реакция на стресс, которая длится 3-5 дней. Потом наступает так называемый переходный период. Мы сейчас как раз находимся на 2-м этапе. В последующем наступит третий этап - посттравматическое стрессовое расстройство. В данном случае речь идет, конечно, только о психологической травме.

- Многие обвиняют журналистов в том, что СМИ слишком нагнетают и без того напряженную ситуацию. И тем вызывают панику у людей…

- СМИ должны подавать информацию четко, ясно, а главное - нейтрально. А если рисовать картину полного апокалипсиса, это как раз усугубляет картину острой реакции на стресс. Результат этого вы видели в первые дни карантина, когда люди побежали в магазины покупать соль, крупу, туалетную бумагу. Слава богу, все было организовано так, что перебоев с товарами не случилось. Это был важный момент, который погасил панику.

Судя по всему возвращаться к прежней жизни будет непросто.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мне кажется, из-за эпидемии коронавируса увеличилась агрессия в людях. Больше недоброжелательности что ли…

- Это не агрессия, а следствие внутреннего напряжения. Наше общество не антагонистично. Но уже очевидно, что в период карантина возрастает количество случаев домашнего насилия. Когда мы живем обычной жизнью, мы видимся не так часто со своими близкими. Кстати, мы давали рекомендации, как членам одной семьи уживаться друг с другом в ситуации, когда они подолгу вынуждены находиться вместе. Главное условие - выработать удобный распорядок дня для каждого, включая детей. Всем вместе сесть за одним столом и найти определённую модель общения на весь день, где не должно быть ущемления ничьих интересов. Нельзя относиться снисходительно к желаниям или просьбам своих близких, нужно постараться прислушаться и понять их.

У нас в Центре им.Сербского работают две «горячие линии». Первая - по оказанию медико-психологической помощи при ЧС: 8-495- 637-70-70. Вторая - по оказанию помощи при домашнем насилии: 8-495- 637-22-20. Оба телефона работают круглосуточно и бесплатно.

- Некоторые сейчас потеряли работу, а кто-то, наоборот, пахал так, что дым из ушей. Например, медики или курьеры. Да и СМИ оказались предприятием непрерывного цикла. Работать приходится удаленно в непривычных условиях, без выходных и праздников. У многих, наверное, сейчас наблюдается профессиональное выгорание.

- Конечно, это есть. Я видел сюжет по телевизору - показывали медсестру в Великобритании, которая проработала 48 часов подряд. То есть двое суток и должна была выходить на дежурство на третьи сутки. О ней рассказывали как о героине, мол, какая она молодец - трудилась шесть смен подряд.… То, что она работала в таком режиме, недопустимо. Выгорание – это состояние, при котором человек не замечает своих ошибок, иногда забывает или неправильно делает назначения, которые ставят под угрозу жизнь пациентов.

- Сейчас режим самоизоляции постепенно ослабевает, люди из него выходят и возвращаются к нормальной жизни… С этим периодом могут возникнуть психологические трудности?

- Нам снова придется приспосабливаться к той жизни, которой жили раньше. Мы думаем, что эти навыки у нас остались. Но это не совсем так. Прежний режим иногда забывается. Как у спортсмена, который давно не тренировался. Возвращаться к прежней жизни тоже придется с усилиями. В этом нет ничего страшного. Стоит только начать, ну а дальше, как говорится, руки вспомнят...

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