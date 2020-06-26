В фильме "Блокадный дневник" режиссер представил ленинградцев ходячими мертвецами

Тема Великой Отечественной войны продолжает волновать "добрых людей". Не успела осесть пыль от обсуждения скандального "Праздника" Алексея Красовсого, как появилась новая новая напасть. "Ютуб" штормит от "зомботрейлера" фильма "Блокадный дневник", сделанного по воспоминаниям Гранина и Ольги Берггольц.

Публика негодует и яростно комментирует четырехминутное зрелище, выясняя у режиссера, что он имел в виду.

Трейлер и впрямь производит странноватое впечатление. Все дело в том, что блокадники в нем показаны как герои сериала "Ходячие мертвецы". Они выглядят точь-в-точь так, как зомби из знаменитого сериала и даже движения жителей блокадного Ленинграда, скопированы режиссером оттуда.

Трейлер фильма Блокадный дневник .

Сюжет отрывка таков. Охая и вздыхая по заснеженному городу едет мужик и везет саночки. По дороге мужику с саночками встречается колонна нежити в лохмотьях, стоящих зачем-то в очереди. Мужик делает неосторожное движение, саночки переворачиваются, из них вываливается хлеб.

Зомби, как по команде, поворачиваются и оживают. Издавая нечленораздельные хрипы и стоны, они направляются в сторону хлеба. Так, что любому, кто смотрел сериал, хочется крикнуть "Карл" и вскинуть ружье.

- Это деткам! - кричит (тоже нечленораздельно) растяпа.

По словам режиссера Андрея Зайцева, он ничего не придумал и опирался на описание из "Блокадного дневника": когда на улице перевернулись санки с хлебом и блокадники ринулись поднимать. Однако Марина Гранина, дочь писателя Даниила Гранина, отметила, что показанная в трейлере сцена отсутствует в книгах Гранина и Ольги Берггольц. А сами кадры трейлера Марина Даниилована назвала жуткими и фальшивыми.

Фильм должен был появиться в прокате к 9 мая этого года, но из-за пандемии премьеру перенесли на январь 2021 года, а перед 9 мая в сеть залили трейлер. К сегодняшнему дню он собрал более трех тысяч дизлайков и кучу негативных комментариев.

Зрители трейлера называют фильм оскорблением и не стесняются дать волю эмоциям:

"Серые безликие зомби, бормочущие "Хлеб... tovarishchi... хлеб..." - это по мнению авторов "фильма" жители Ленинграда, отстоявшие свой город в самой жестокой осаде в истории?"

"Я посмотрел трейлер "Блокадный дневник", где показано как старик везет хлеб "деткам" и на него нападают упитанные хлебо-зомби! Что за...? Люди отдавали свои куски хлеба детям, сами голодая, а тут...".

Диванные критики усмотрели неправду и в том, что герой везет на санках хлеб в одиночку:

"Какой еще старик с санками хлеба?!!! Хлеб, до распределения по карточкам сопровождали милиционеры или сотрудники НКВД, и просто так никто бы на санках хлеб не повез".

Сам режиссер отвечает на обвинения, что не посмел бы глумиться над подвигом народа. Кинокритики призывают не судить о работе по трейлеру. Немногочисленные эксперты, увидевшие кино целиком, называют "Блокадный дневник" лучшим фильмом о войне, сравнимым с лентами Германа.

Переключившись с темы о том, насколько этично представлять ленинградцев в образе комичных зомбаков, многие впечатлились суммой, потраченной на кино. Фильм с участием пятнадцати артистов, без спецэффектов и с минимальным применением компьютерных технологий (из компьютерного только фон заснеженных зданий) - обошелся в 65 миллионов рублей.

"Ужасным" охарактеризовал увиденное кинокритик Алексей Коленский.

- Смотреть историю оживших и озверевших трупов нам совсем неинтересно, - говорит Коленский. - Видно, что режиссер взялся за задачу, к которой у него нет ключей. Он хотел нагнать жути и при этом перед ним стояла противоречивая задача снять одновременно драму и блокбастер, причем, за копейки. В итоге получается вот такое недоразумение, снятое "без божества, без вдохновения".