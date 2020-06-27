Спящие вместе: ученые доказали пользу сна супругов в одной постели

Народная мудрость гласит, что супругам нельзя ложиться спать, не помирившись. Теперь она подтверждена экспериментально. Большая группа психологов из разных стран, основу которой составили немецкие ученые, установили, что парам намного полезнее спать вместе, чем раздельно.

Битва века: вместе или раздельно?

Вот уже несколько лет ученые ведут спор, полезно ли парам спать в одной кровати или лучше на ночь удалятся в собственные постели. Одни исследования показывали, что спать вместе очень полезно для здоровья, в том числе и потому, что вырабатывается гормон окситоцин, который позволяет лучше бороться со стрессом.

В ответ им другие ученые выкатывали результаты других экспериментов. Согласно им, спать в одной кровати парам вредно, хотя бы потому что редко когда оба супруга засыпают одновременно. Когда один из супругов уже готов мирно сопеть в две дырочки, второй еще долго читает, сморит ТВ, серфит в сети, а потом ворочается и вообще мешает заснуть. Отсюда бессонница, сбитые биоритмы и последующие проблемы. И вот наконец немецкие психологи решили поставить точку в дискуссии.

Быстрый сон – хороший сон

Для этого им понадобилось 12 гетеросексуальных пар, которые провели несколько ночей в лаборатории сна. Все они были подключены к комплексам полисомнографии. То есть во время сна у участников исследования снимался максимальное количество параметров – от мозговых волн, до сердечной деятельности, и даже движений глаз. Кроме того, все пары прошли тестирование, во время которого в том числе отвечали на вопросы о продолжительности отношений, а так же глубине чувств друг к другу.

В результате исследования ученые пришли к любопытным выводам. Первое: «Фаза быстрого сна» у спящих вместе пар была более продолжительной, и ее не так легко было нарушить. Эта фаза занимает 20-25 процентов нашего ночного отдыха и еще называется «сном с быстрым движением глаз». Как раз во время «фазы быстрого сна» мозг перезагружается, отбрасывает все лишнее из накопленного за день. Как раз во время этой фазы мы видим цветные красочные сны. Считается, что именно в эти минуты решаются наши эмоциональны проблемы, уходят переживания и стресс. Так что «Фаза быстрого сна» просто необходима, когда в ходе одного давнего эксперимента мышей лишили ее, зверьки смогли протянуть всего 40 дней.

Синхронные выступления

Второе наблюдение: Пары синхронизируют свои схемы сна, когда спят вместе. И эта синхронизация связана с глубиной отношений. Другими словами, чем выше участники оценивают значимость их отношения к жизни, тем сильнее синхронизация с партнером.

Кроме того, ученые зафиксировали увеличение движения конечностей у пар, которые делят кровать. То есть ногами вы в компании супруги или супруга будете дрыгать больше, чем в одиночестве. Но эти движения не нарушают архитектуру сна, которая остается неизменной. То есть вы не мешаете друг-другу.

Так что если вы после супружеской ссоры забрали подушку и ушли ночевать на диван в гостиной, это не выход. Во всяком случае главный автор исследования доктор Хеннинг Йоханнес Дрюс из Центра интегративной психиатрии утверждает: «Сон с партнером может на самом деле дать вам дополнительный импульс в отношении вашего психического здоровья, вашей памяти и творческих навыков решения проблем».