2020-06-26T17:07:42+03:00
Происшествия

Разработчики обратились в полицию из-за утечки игровых модулей за 134 тысячи рублей

Хакеры смогли выкрасть дорогостоящие дополнения к авиасимулятору и выложили их в открытый доступ
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Нередко киберпреступники оказываются безнаказанными.Нередко киберпреступники оказываются безнаказанными.Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Несколько дней назад в московскую полицию поступило заявление от компании-разработчика компьютерных программ, расположенной в столице. Её учредителем является более крупная российская компания "Eagle Dynamics", зарегистрированная в Швейцарии. Почти 30 лет она занимается разработкой компьютерных игр, а именно авиасимуляторов. И в этом направлении компания добилась больших успехов, им удалось создать удивительно реалистичную графику, и в точности передать особенности летательных аппаратов. Для тех, кто не знаком с подобным жанром игр или вовсе не увлекается ими, объясним.

С помощью авиасимулятора игроки могут погрузиться в атмосферу сражениях на различных летательных аппаратах любых армий и времён. Проект "DCS World", о котором идёт речь, создаётся с целью максимально реалистичного моделирования боевых машин со всего мира: не только самолетов и вертолетов, но и бронемашин, кораблей и другой техники. Попробовать себя в качестве пилота воздушного судна или капитана корабля новичок может бесплатно. На сайте доступна базовая версия с несколькими картами и машинами.

Но для особых ценителей в запасе есть огромное множество других видов техники и локаций. Но дополнительные опции уже стоят денег. Если игрок не хочет себе отказывать ни в чём, то полный игровой комплект обойдётся ему в 134 тысячи рублей. Согласитесь, удовольствие не из дешёвых, но в то же время, это прибыль компании за кропотливую работу её специалистов.

Но часто находятся люди, которые не прочь получить что-то бесплатно. Недавно игра "DCS World" подверглась атаке хакеров, а драгоценные дополнительные модули попали в открытый доступ. Как только правообладатели заметили утечку данных, они обратились в полицию.

— Был выявлен факт хакерского взлома компьютерной игры, с указанием торрентов, на которых можно скачать бесплатно полный комплект данной игры. По факту заявления проводится проверка, — сообщил источник kp.ru.

Нередко киберпреступники оказываются безнаказанными, удастся ли найти взломщиков в этот раз, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВОЗ оценила затраты на борьбу с коронавирусом в 31 миллиард долларов
Вирусолог спрогнозировал вторую вспышку коронавируса в России через две недели
В Калужской области создадут инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий»
Рассекречена личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»
На Кубани создали новую географическую зону для производства вина
Захар Прилепин рассказал о последних днях жизни Лимонова
Приговор Кириллу Серебренникову обжалует защита
Захар Прилепин рассказал, кто в России больше всего интересуется политикой
Суд взыскал 129 миллионов рублей с фигурантов дела "Седьмой студии"
"Я не соблюдал никакой самоизоляции": писатель Захар Прилепин рассказал, чем занимался на карантине
В центре Глазго ранены несколько человек
Видео гигантской песчаной бури из Сахары сняли очевидцы в Мексике
Путин поддержал идею назвать улицы городов в честь борющихся с COVID-19 медиков
ЦИК сообщил о хакерской атаке на свой сайт с территории США, Великобритании и Украины
Минкультуры пообещало исключить ситуации, подобные делу "Седьмой студии"
Эксперт рассказал, будут ли расти цены на бензин
Путин: Эпидемия в России отступает
Половина россиян не хочет делать прививку от коронавируса
В Кремле прокомментировали реакцию Японии на российскую геологоразведку у Курил
Банки могут обслуживать россиян по истёкшим паспортам до 30 сентября
Принц Гарри и Меган Маркл устроились на работу
В Минтрансе сообщили, когда могут возобновиться международные авиаперелёты
Голикова: отдаленные последствия коронавируса для переболевших пока неизвестны
В Кремле отказались давать оценку делу Серебренникова
Кирилл Серебренников не признал свою вину в мошенничестве
Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела MH17 на 2021 год