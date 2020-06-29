Арбузы по 48 кг и «чемпионат мира» на соломе

О фермерах, отце и сыне Пономаревых, можно было бы запросто снять киношную историю успеха. Где сначала все против тебя, а потом фортуна вроде бы начинает потихоньку поворачиваться лицом. Но жизнь российского фермера – не кино, да и успеха нужно достигать каждый день, каждый год. И фортуна тут вовсе не причем. «Просто пахать надо с умом», говорят они.

- В 1992 году, когда старый мир был разрушен, а новый еще только предстояло строить, я начал заниматься фермерским делом, - рассказывает основатель хозяйства «Пономарево» Александр. - Живем мы в сельской местности, в Ставрополье, (Гречевский район) так что долго раздумывать не пришлось. К тому же в то время для организации крестьянских хозяйств выделяли бесплатную землю, давали кредиты на хороших условиях. Сын Роман подрос и после окончания университета, поработав некоторое время в ставропольских организациях, решил присоединиться к семейному бизнесу. Мы оба не агрономы, так что пришлось заниматься самообразованием. Но, возможно, это сыграло на руку. Ведь мы были увлеченными дилетантами, которые ничего не боялись. Пошли по своему пути, сами его нашли и проложили.

«СЛОЖНОСТИ ОТСЕИВАЮТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ»

Сначала взялись за пшеницу, ячмень и овес. И все вроде пошло потихоньку. Но жить на юге и не выращивать дыни и арбузы – это как бы обижать Бога, решили они. Тогда они еще не знали, что бахчеводство – это балансирование на грани - пан или пропал. Шансы остаться в минусе или с прибылью 50 на 50. Но для Пономаревых чем труднее, тем интереснее. Такие характеры. И трудности себя ждать не заставили. В первый год прошел сильный град и побил почти весь урожай. Через год поле оказалось отравлено какими-то химикатами. Но они не сдались.

Сначала фермеры взялись за пшеницу.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сложности отсеивают случайных людей, - говорит Роман. – Денег тогда у нас особо не было, самое ценное, что у нас тогда имелось – это четко разработанный план. И упорство. И вот с отцом вдвоем руками пропалывали все поле арбузов, переворачивали их. Тогда же родились многие идеи, одна из них – подкладывание под каждый арбуз соломы, чтоб арбуз вырос сладким. Мы знали, что первые три года, собственно, глупо рассчитывать на прибыль. Это время необходимо для понимания, что это вообще такое – бахчевая культура. С такой целью я объехал 12 стран и до сих пор эта тема - непаханное поле для меня, еще учиться и учиться. На рынке всегда появляется что-то новое. Технологии, сорта, вредители и болезни.

АРБУЗЫ БЕЗ УДОБРЕНИЙ

Все возникающие проблемы приходилось решать по ходу, включать смекалку здесь и сейчас. Роман придумал, как сделать арбузосборочную машину, пленкоукладочник, термоукладочник. И если у итальянцев арбузосборочник стоит 700 тысяч, то его собственный обошелся всего в 100 тысяч.

- На этом этапе нам сильно помогли специальные программы Россельхозбанка, - говорит Александр Пономарев. – Можно сказать, выручили.

Сейчас в хозяйстве Пономаревых арбузы не только классические круглые, но и квадратные, и треугольные, и с желтой мякотью, и бескосточковые - более 15 сортов. В прошлом году один из их арбузов стал победителем на конкурсе «АГРОБАТЛ», который прошел в рамках всероссийского семинара по бахчевым культурам. Ягода Пономаревых оказалась не только самой крупной (без малого 48 кг), но также самой сладкой и вкусной!

- Наш арбуз выращен вообще без использования удобрений,- гордится Роман. – А добились такого результата с помощью так называемого метода подвоя. В нескольких местах привили дикорастущую тыкву на арбуз. Так мы получили растение с девятью корневыми системами. И, конечно, солома.

Ставропольская "Гиза". Каждые выходные парк соломенных скульптур посещают около 2 тысяч человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

СОЛОМЕННЫЙ РОНАЛДУ НА СОЛОМЕННОМ СТАДИОНЕ

Но это все шоу, больше для спортивного интереса, говорят фермеры. Да они и по духу спортсмены. В деревне давно есть футбольная команда, но играть ей было попросту негде. И тогда опять выручила фермерская солома. Пономаревы сделали настоящий стадион с трибунами из тюков. Затем провели первый чемпионат мира на соломе. Для детей создали соломенный замок, по которому можно лазить, прыгать, не опасаясь увечий. Из соломы же сделана «пирамида Хеопса» с оживающей мумией, Криштиану Роналду, соломенная «нога Святого Акинфея» (Игоря Акинфеева)... В завершении каждого сезона скульптуры разбираются, а солома продается с 50-процентной скидкой.

Сегодня «Пономарево» – это довольно раскрученный бренд, на рекламу которого не затрачено ни копейки. Сарафанное радио, соцсети, журналисты. Каждые выходные (до коронавируса) сюда приезжало до двух тысяч человек. И любому было, чем заняться. Можно просто качаться среди соломенных скульптур в гамаке, можно пойти и самим пособирать помидоры, цена которых в два раза дешевле даже не магазинной, а рыночной. Контактный зоопарк, целые сады из роз. Вот уж действительно - «просто пахать надо с умом».

Ежегодно в КФХ Пономаревых проходит чемпионат мира по футболу на соломе. Футболисты на трибуне после игры.

Справка КП

Клиентами Россельхозбанка являются более 50 тысяч представителей малых форм хозяйствования, из них порядка 9 тысяч пользуются кредитами банка. Причем более 75% от объемов выдачи МФХ приходится на кредиты по льготной ставке. Помимо финансовой поддержки и реализации государственных задач по развитию кооперации на селе, банк запустил единый онлайн-ресурс svoebrand.ru с информацией о российских фермерах и их продукции, организованный по принципу работы WIKI платформы, а также проводит в городах страны фестиваль фермерской еды «СВОЁ».