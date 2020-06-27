Кто и зачем поставил Америку на колени

Весь мир ломает головы, что за умопомрачение целый месяц происходит за океаном?

ЭПОХА ДЖОКЕРА

- «Голос Америки» на своём сайте опубликовал целое исследование живущей ныне в Штатах журналистки, филолога Ксении Турковой, какое определение происходящего в США самое точное? - рассказывает член Совета по внешней и оборонной политике, криминолог Владимир ОВЧИНСКИЙ. - «Протесты», «беспорядки», «погромы», «волнения», «бунт», «мятеж»? Филолог пришла к выводу, что одним словом это неоднородное событие назвать нельзя.

Однако все эти научные «размышлизмы» разрешил Трамп, заявив, что готов применить Закон « О восстании» 1807 года.

Восстание – вот наиболее точное определение.

- Не перебор ли, Владимир Семенович?

- Считаю, нет. Я прогнозировал нечто подобное еще осенью, посмотрев «Джокера».

- Фильм оказался пророческим в плане, как вы говорите, восстания. Премьера состоялась 31 августа 2019 года на Венецианском кинофестивале, картина получила главный приз - «Золотого льва». Потом были два «Оскара», другие награды.. Не прошло и года, как мы увидели на телеэкранах жуткие кадры реальных погромов в Америке.

- После российской премьеры я разместил на сайте Изборского клуба статью «Мир в маске Джокера», предупреждая, что это не ограничится Америкой.

Владимир ОвчинскийФото: Олег РУКАВИЦЫН

- Антирасистские митинги, погромы, война с памятниками, действительно, быстро перекинулись из Штатов в Европу.

- На самом деле в Америке в конце мая началась не борьба не с расизмом, полицейским беспределом, как утверждают либеральные СМИ. А самое настоящее восстание. Массовое выступление против существующей власти, не приводящее к смене политического строя. Для чего организаторы ловко использовали трагический инцидент с Флойдом.

РЕЦИДИВИСТ В ЗОЛОТОМ ГРОБУ

- Ничего себе, инцидент! Весь мир облетело любительское видео, как белый полицейский задушил афроамериканца, прижав коленом к земле его шею.

- Я сказал – трагический инцидент. А не сознательное убийство на расовой почве, как это преподносят. Давайте оставим эмоции. Вот как развивались события.

25 мая в полицию Миннеаполиса позвонили: покупатель в магазине на Чикаго-авеню расплатился за пачку сигарет фальшивой купюрой. Продавцы просили вернуть сигареты, он отказался. Вел себя неадекватно, агрессивно, пьяный сел в машину (экспертиза позже найдет в крови не алкоголь, а наркотики). "Если автомобиль или этот человек покинут место происшествия, дайте нам знать, - ответил дежурный. - Наряд скоро прибудет". Так что дело не в банальной пачке сигарет, из-за которой, якобы, лишился жизни невинный афроамериканец. Пьяный за рулем – потенциальный убийца! Мы это хорошо знаем сейчас по резонансному делу Михаила Ефремова.

Когда полиция прибыла, Флойд оставался в своем авто.

- Будь он адекватным, давно бы уехал!

- Видно, был не в состоянии. Полицию позже обвинили, дескать, она действовала жестоко, хотя не могла знать о богатом криминальном прошлом Флойда. Ведь он куролесил в других штатах, а в Миннесоте начал новую, честную жизнь!

В больнице Флойд умер. Медики нашли в крови наркотики фентанил и метамфетамин

- С фальшивой купюрой и наркотой…

- На видео видно, что стражи порядка спокойно вывели Флойда из его авто, допросили. Один передал другому листок с данными задержанного, чтобы тот пробил по базе. Обычная процедура. Так выяснилось, что Флойда ранее арестовывали за кражи, хранение наркотиков, разбой, он отсидел в общей сложности 6.5 лет. Его в наручниках повели к полицейскому автомобилю. Все было тихо, спокойно. Но когда Джорджа стали сажать в авто, он вдруг начал сопротивляться. Здоровяк под центнер веса, под два метра ростом! Стражи порядка не могли с ним справиться. Дерек Шовин прижал коленом шею сопротивлявшегося афроамериканца к земле. Применил удушающий прием, официально разрешенный! На днях Трамп подписал Указ о полиции. Теперь удушение полицейские смогут использовать, только если их жизнь находится в опасности. А 25 мая это было в рамках закона.

В больнице Флойд умер. Медики нашли в крови наркотики фентанил и метамфетамин. «Никаких физических данных, подтверждающих диагноз травматической асфиксии или удушения, - говорится в материалах официального вскрытия. - У мистера Флойда были основные состояния здоровья, включая ишемическую болезнь сердца. Совокупные последствия того, что мистер Флойд сдерживался полицией, его основные состояния здоровья и любые потенциальные интоксиканты, вероятно, способствовали его смерти». Семья покойного наняла независимого патологоанатома, 85-летнего Майкла Бадена. Тот заявил, что Джордж скончался от «механической асфиксии».

- В любом случае, произошла трагедия.

- Да. Требовалось служебное расследование, насколько полицейские виноваты в смерти задержанного. Для чего нужно было отстранить их от службы до завершения следствия. Но тут-то и начинается интрига.

На следующий день мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей увольняет Шовина и трех его коллег, участвовавших в задержании. (Полиция в Штатах подчиняется не федеральному руководству, а местной власти.) Тем самым заранее, без всякого суда, следствия признавая виновниками смерти Флойда. Их арестовывают. Шовина обвиняют в непредумышленном убийстве, остальных - в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей на церемонии прощания с Джорджем ФлойдомФото: REUTERS

Мало того, мэр Фрей делает провокационное заявление на пресс-конференции: «Быть чёрным в Америке не должно быть смертным приговором». Откровенно намекая на расовый мотив трагедии.

Тем самым мэр поднял волну протестов, бунтов, погромов, которые поставили Америку на колени перед чернокожими и перекинулись в Европу.

- Что вдруг накатило на мэра Миннеаполиса?

- Для начала посмотрим, что же за штат такой Миннесота, в крупнейшем городе которого совершаются «расовые убийства».

В Конгрессе Миннесоту с 2018 года представляет Ильхан Абдуллахи Омар. Первая американка сомалийского происхождения и мусульманка, избранная в состав законодательного органа США. Член Демократической партии. Ее предшественником от Миннесоты более десяти лет был афроамериканец Кит Морис Эллисон, первый мусульманин, избранный в Конгресс. По совместительству – зам Председателя Национального комитета Демократической партии США. Претендовал даже на высший пост в партии, но проиграл. Из Конгресса Эллисон ушел сам, сейчас - генеральный прокурор штата. Это он будет обвинять Дерека Шовина и других полицейских в смерти Флойда. Пощады стражам порядка от него точно не будет! Губернатор Миннесоты Тимоти Джеймс Уолз – белый. Демократ. Как и белый мэр Миннеаполиса Фрей, без суда и следствия обвинивший полицейских в смерти афроамериканца. В городском совете Миннеаполиса 12 демократов и 1 зеленый. Уже в разгар погромов этот совет потребовал… расформировать местную полицию, руководит которой чернокожий. Видно, чтоб погромщики безнаказанно грабили магазины. Инициатором дикой идеи стал… Иеремия Эллисон. Сын чернокожего генерального прокурора штата, зама Председателя Национального комитета Демократической партии.

ilhanmn Ильхан Абдуллахи Омар

- Комментарии, как говорится, излишни.

- Как видим, власть в штате и городе целиком и полностью в руках демократов черного и белого цвета кожи.

Демократы, либеральные СМИ взялись из рецидивиста лепить образ нового «великомученика», жертвы властей, полиции. Чтобы разжечь в стране массовые беспорядки на расовой почве, фактически – восстание против Трампа. И не допустить его переизбрания на президентских выборах в ноябре.

Демократы, либеральные СМИ взялись из рецидивиста лепить образ нового «великомученика»Фото: REUTERS

Демократы же, на мой взгляд, и стали вдохновителями, организаторами «стихийной» акции «Белая Америка на коленях перед чернокожими.» Недаром сам кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден разместил в своем Инстаграмме фото, как он в маске стоит на коленях напротив темнокожего мужчины и ребенка. Демократы в Конгрессе также преклонили колени на 8 минут 46 секунд (столько времени полицейский Шовин держал колено на шее Флойда). Так что рядовым американцам было с кого брать наглядный пример!

Апофеозом стали пышные похороны наркомана в позолоченном гробу, почести, которых не удостаивались отошедшие в мир иной мафиози, рок-звезды… Губернатор Миннесоты Уолз призвал граждан встретить начало похорон минутой молчания в… 8 минут 46 секунд. Соболезнования семье покойного выразил лично Джо Байден. Он заявил, что смерть Флойда «оказала большее влияние, чем убийство доктора Мартина Лютера Кинга.»

- Кощунство же, сравнивать лидера движения за гражданские права чернокожих в США, американского Махатму Ганди, застреленного в 1968-м, с мелким уголовником!

- Для демократов смерть Флойда действительно принесла много пользы, значительно пошатнув, как они считают, позиции Трампа.

Не исключаю, что скоро Флойда объявят чернокожим Христом.

- Не богохульствуйте, Владимир Семенович!

- Я лишь констатирую факты. Горячим головам за океаном мало свержений памятников Колумбу, Вашингтону, другим историческим деятелям Штатов. Они уже замахиваются на Сына Божьего! На днях бывший пастор Шон Кинг, активист движения Black Lives Matter («Черные жизни важны»), приближенный к бывшему кандидату в президенты демократу Сандерсу, призвал сносить статуи Иисуса, уничтожать иконы, витражи, фрески с его изображением. Дескать, Христос на них – белый, это знак превосходства над черными. «Это белый шовинизм в грубой форме. Оружие угнетения. Расистская пропаганда. Всех их надо убрать».

А свято место, как известно, пусто не бывает. Белого Иисуса заменят черным. «Великомучеником» Флойдом. И призовут истово молиться ему. Байден первым покажет пример, за ним подтянутся демократы-конгрессмены…

ЗВЕЗДНО-ПОЛОСАТЫЙ ФЛАГ, РАЗОРВАННЫЙ НЕБЕСАМИ

- 4 июня, в разгар погромов, молния разорвала напополам самый большой в мире национальный флаг США, поднятый на 30 метров выше статуи Свободы, - продолжает Владимир Овчинский. – Он установлен в штате Висконсин над мемориалом в честь жителей, погибших на службе в американской армии. Размер стяга 21 на 42,6 метра, вес 154 кг.

- Знак небес? Чтоб янки одумались?

- Во всяком случае, символично. Америка, разделенная пополам.

- Но чернокожих в США, судя по официальной статистике, чуть более 13 процентов.

- В протестах, погромах, вандализме принимали участие и белые, латинос… Дочь мэра-демократа Нью-Йорка Билла де Блазио тоже засветилась в акции, была арестована.

Демократы цинично использовали в своих интересах смерть чернокожего, поскольку это самая сплоченная группа населения, а расовый вопрос в США – издавна очень острый. Вбросили искру. И разгорелось пламя.

В недавней истории США не раз бывали случаи: белый полицейский застрелил темнокожего, его собратья выходят на улицы, устраивают массовые протесты, погромы… Но эти акции всегда локальны. (В случае гибели белых от рук полиции протестов, как правило, не случается). Однако в инциденте с Флойдом мгновенно полыхнуло по всей стране и выплеснулось через океан в Европу. Что говорит о хорошей организации протестов.

30 мая в космическом центре Кеннеди Трамп так объяснил начавшуюся в стране волну погромов: «насилие и вандализм возглавляются Антифой и другими радикальными левыми группировками, которые терроризируют невинных, разрушают рабочие места, наносят ущерб бизнесу и поджигают здания». По словам президента, США внесут движение Антифа в список террористических организаций. ФБР еще с 2016 года, до прихода Трампа в Белый дом, предупреждало местные органы власти о насилии Антифы, его растущих преступных проявлениях.

В инциденте с Флойдом мгновенно полыхнуло по всей стране. Что говорит о хорошей организации протестовФото: REUTERS

- Подробнее про Антифу, пожалуйста.

- «Антифа» - сокращенно от «Антифашистская акция». Движение оформилось в 1988 году в городах Торонто (Канада) и - внимание! - Миннеаполисе, штат Миннесота. Так что не случайно именно с Миннесоты началась сейчас вакханалия погромов. Кстати, зам председателя Национального комитета Демократической партии, ныне генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон всегда покровительствовал членам Антифы. Как и его сын, член городского совета Миннеаполиса, предложивший разогнать местную полицию.

С первых же дней беспорядков лидеры правых движений США заявляли, что погромы финансирует миллиардер Джордж Сорос. Давний щедрый спонсор Демократической партии, противник Трампа. Основания для подобных предположений имеются. По данным американского Capital Research Centre Сорос с 2004 года через Институт «Открытое общество» выступал спонсором групп Антифы в США. Периодически перечисляя на конкретные акции по 50 тысяч долларов через структуру под названием «Альянс за глобальное правосудие (AFGJ). На президентских выборах - 2016 для акций протеста против Трампа в поддержку Хиллари Клинтон выплаты были увеличены. После победы Дональда Антифе платили за выдвижение и продвижение лозунга на своих сайтах – «Это фашизм: изгнать режим Трампа/Пенса!»

В 2017 году в Сети появились многочисленные обвинения Сороса, что он «кинул» Антифу и не расплатился за ряд проведённых акций. Относительно нынешней ситуации конкретной информации о перечислении денег Антифе пока нет. Возможно, организаторы беспорядков создали совсем иной канал, учитывая, что соросовский сильно скомпрометирован.

- Не слишком ли большое значение вы придаете этой Антифе?

- Антифа - как пример. Разумеется, есть и другие координаторы, боевики, нанятые Демократической партией и теми, кто стоит за ее спиной. Им поставлена задача ценой жёсткой силовой конфронтации вырвать у Трампа победу на выборах.

Естественно, сам кандидат в президенты демократ Байден лично не руководит восстанием. Возраст не тот, да и способности. Недаром Трамп называет его «Сонный Джо». Для этого есть другие люди, находящиеся в тени.

ОСТАНОВИТЬ ТРАМПА!

- Вроде все убедительно, Владимир Семенович, но верится с трудом. Ставить Америку на дыбы, на грань новой Гражданской войны – и все ради одного Трампа?

- «Чем хуже, тем лучше!» - давний лозунг леваков. Демократы США – самые что ни на есть левые. А их филиал в штате - миннесотская демократическая фермерская и рабочая партия (Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party) - и вовсе ультра-левые.

Но вы правы. Речь не об одном Трампе. Этот экстравагантный политик, «Слон в посудной лавке» гуляет не сам по себе, как кажется.

Молния недаром разорвала американский флаг. Страна действительно разделена. Разлом проходит через весь Западный мир. Там действуют два глобальных олигархических проекта. Условно их можно назвать «Финансисты» (глобалисты) и «Промышленники» (националисты). Первые планируют с помощью доллара взять под контроль весь мир. Их ставленником был демократ Обама. Ему на смену должна была придти Хиллари Клинтон. Однако неожиданно в 2016 году победил ставленник «Промышленников» Трамп. Националист. Поставивший целью снова сделать Америку великой через подъем реальной экономики, возвращение в страну производств из Китая, других азиатских государств, создание новых рабочих мест. Он сразу начал ломать глобальные структуры. Вышел из Транстихоокеанского партнерства, поставил крест на Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве США и Еврососюза, которое не успел организовать Обама. Демонстративно покинул Парижский договор о климате. Последний пример – развод с ВОЗ, еще одной глобалистской структурой. В июне заявил, что США больше не будут мировым жандармом. В этом же антиглобалистском ряду оказалась и ближайшая союзница США Британия, вышедшая из Евросоюза.

«Чем хуже, тем лучше!» - давний лозунг леваковФото: REUTERS

- Вспоминается наша отечественная история. Войну с памятниками мы уже проходили в прошлом веке. А еще у нас были большевики-ленинцы, планировавшие превратить Россию в костер для разжигания мировой революции. Интернационалисты. Однако «националист» Сталин порушил их глобальные планы, начав строить социализм в одной стране. А старую ленинскую гвардию ликвидировал, чтобы не мешали.

- Аналогия есть. Но в США за века выстроена система разделения властей, которая не позволит Трампу или любому другому президенту стать новым Сталиным.

С первых дней в Белом доме Трамп испытывает огромное давление, как никто из его предшественников на этом посту. Инаугурация совпала с маршами протеста, где «зажигали» звезды Голливуда, материлась в микрофон сама Мадонна. Потом - долгое расследование спецпрокурора Мюллера связей Трампа с Кремлем. Доказать, что Дональд – путинский агент, не удалось. Тогда демократы запустили процедуру импичмента за его телефонный разговор с президентом Зеленским. Дескать, он использовал служебное положение, интересуясь коррупционными связями Байдена-младшего на Украине. Импичмент тоже провалился, оставив пятно на репутации Байдена-старшего, соперника Трампа на скорых выборах. Тут, к радости демократов, грянула пандемия. Они надеялись, что президент сломает голову на коронавирусе и победа в ноябре им обеспечена. Но страна начала выходить из карантина. Плюс торжественно объявленная Трампом лунная программа, поддержка и личное его присутствие на космическом триумфе Илона Маска, новый компромат на коррупционера Байдена, собранный на Украине… Все это давало преимущество Трампу в предвыборной гонке.

Что оставалось делать «сонному Джо» Байдену? Ответ один – просыпаться и переходить в атаку. Демократы необходимость «переходить в атаку» поняли в буквальном смысле слова. Использовав подвернувшийся инцидент с Флойдом, за короткий срок развязали по всей Америке беспорядки, расовую, точнее, псевдорасовую войну. Ведь афроамериканцев среди протестующих – не больше трети.

Все эти мирные манифестанты, примкнувшие к ним погромщики, вандалы были для тайных постановщиков рок-оперы «Джордж Флойд – суперзвезда» лишь пушечным мясом, расходным материалом. Кукловоды надеялись, что Трамп применит закон «О восстании» 1807 года, о котором я упоминал в начале беседы. Закон дает президенту право использовать Национальную гвардию и вооруженные силы в пределах границ США.

По их планам, Трамп бросит военных на бунтовщиков, на улицах американских городов прольется большая кровь. За которую Трамп будет в ответе. И его карьера политика накроется медным тазом.

- Но большая кровь не пролилась. Трамп оказался мудрее. Призвав губернаторов и мэров самим наводить порядок. Ведь полиция и частично Национальная гвардия подчиняется им. Хотя в глазах россиян Трамп выглядит слабаком. Но такие уж там законы… Судя по всему, протесты стихают. Хотя один из лидеров «Black Lives Matter» пригрозил на этой неделе сжечь Америку.

Что будет дальше в благословенных Штатах, Владимир Семенович?

- Вновь обращусь к «Джокеру». На мой взгляд, в фильме изображены два прогнозируемых варианта покушения на президента Трампа. Первый – убийство популярного ведущего ток – шоу. Трамп в прошлом сам вел ток-шоу, за что удостоился именной звезды на голливудской Аллее славы. Недавно вандалы закрасили ее черной краской. Оставив рядом пакет с экскрементами и надпись "Жизни чернокожих имеют значение". Второй - убийство во время восстания миллионера, кандидата в мэры от консерваторов.

Я совсем не исключаю покушение на Трампа. Мир будет потрясен, как при убийстве президента Кеннеди.

- Это их внутренняя война.

- Разумеется. Но есть основания и нам опасаться, что пандемия мятежа, как и пандемия коронавируса будет волнами кружиться вокруг России. А механизмы, спонсоры и координаторы могут быть те же, что сейчас сделали своё, в прямом смысле слова, «чёрное дело» в американских городах.