2020-06-26T19:52:12+03:00
В мире

Резня в приюте для мигрантов в Глазго: трое убитых, шестеро раненых

Что произошло в крупнейшем городе Шотландии в пятницу, 26 июня
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Кто устроил эту массовую резню — пока неизвестно, но, в любом случае, около 14:00 подозреваемый был застрелен полицией.Кто устроил эту массовую резню — пока неизвестно, но, в любом случае, около 14:00 подозреваемый был застрелен полицией.Фото: REUTERS
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В пятницу около 13:30 по местному времени в Глазго случилось ЧП. В гостинице Park Inn в этом четвёртом по величине городе Британии произошла резня. Сообщается, что три человека погибли от ножевых ранений. Ещё шестеро, включая офицера полиции, госпитализированы.

Видимо, масштаб ситуации серьёзный — как пишут местные СМИ, сейчас к злополучной гостинице съехалось порядка 20 автомобилей полиции и скорой помощи, на территории работают служебные собаки-ищейки.

Сам отель был закрыт на время коронавируса и превращён в приют для мигрантов. Как утверждают «маргинальные правые СМИ», только с момента закрытия границ для обычных путешественников из-за «чумы 2020 года» на территорию Соединённого Королевства прибыло порядка двух тысяч беженцев. Можно предположить, что заметная часть жертв нынешнего ЧП — именно они.

Кто устроил эту массовую резню — пока неизвестно, но, в любом случае, около 14:00 подозреваемый был застрелен полицией. «Для широкой общественности опасности нет», — подчёркивают местные власти. Следствие по делу продолжается.

В центре Глазго ранены несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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