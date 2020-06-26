Резня в приюте для мигрантов в Глазго: трое убитых, шестеро раненых

В пятницу около 13:30 по местному времени в Глазго случилось ЧП. В гостинице Park Inn в этом четвёртом по величине городе Британии произошла резня. Сообщается, что три человека погибли от ножевых ранений. Ещё шестеро, включая офицера полиции, госпитализированы.

Видимо, масштаб ситуации серьёзный — как пишут местные СМИ, сейчас к злополучной гостинице съехалось порядка 20 автомобилей полиции и скорой помощи, на территории работают служебные собаки-ищейки.

Сам отель был закрыт на время коронавируса и превращён в приют для мигрантов. Как утверждают «маргинальные правые СМИ», только с момента закрытия границ для обычных путешественников из-за «чумы 2020 года» на территорию Соединённого Королевства прибыло порядка двух тысяч беженцев. Можно предположить, что заметная часть жертв нынешнего ЧП — именно они.

Кто устроил эту массовую резню — пока неизвестно, но, в любом случае, около 14:00 подозреваемый был застрелен полицией. «Для широкой общественности опасности нет», — подчёркивают местные власти. Следствие по делу продолжается.