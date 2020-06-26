2020-06-26T20:40:11+03:00
Общество

Владимир Путин поблагодарил волонтеров «ЕвроХима» за работу в период пандемии

Президент высоко оценил вклад добровольцев в борьбу с коронавирусом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Владимир Путин поблагодарил волонтеровВладимир Путин поблагодарил волонтеровФото: REUTERS
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В пятницу, 26 июня, президент России Владимир Путин провел встречу с волонтерами – участниками акции «Мы вместе». Глава государства поблагодарил всех добровольцев за проделанную работу и за активный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Президент добавил, что в непростой период самоизоляции именно волонтеры помогали нуждающимся во всех регионах нашей страны.

«В период эпидемии слова «мы вместе» стали, безусловно, символом надежды для нашего общества, для всей страны. Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что их не оставят в беде, где бы они ни жили: в больших и малых городах, на селе или труднодоступных территориях. По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем трем миллионам наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе – инвалидам, тяжелобольным, пожилым людям», - заявил Владимир Путин.

Среди волонтеров, которые неустанно трудятся «на передовой» в период пандемии, почетное место занимают добровольцы Минерально-химической компании «ЕвроХим». С первых дней эпидемии в компании бизнесмена Андрея Мельниченко был создан единый оперативный штаб, на постоянной основе курирующий обстановку во всех регионах присутствия предприятия. В формате видеоконференций компания регулярно проводила совещания с руководителями муниципалитетов и представителями региональных властей, чтобы организовать волонтерскую работу и помочь нуждающимся местным жителям.

За месяцы распространения коронавируса волонтеры «ЕвроХима» совместно с Общероссийским Народным Фронтом (ОНФ) в рамках проекта #МыВместе организовали многочисленные акции помощи в городах от Заполярья до Северного Кавказа. Добровольцы посещали пенсионеров, ветеранов войны, тружеников тыла и помогали обеспечить их всем необходимым. Также был организован ряд акций помощи медицинским учреждениям в регионах. С помощью региональных отделений ОНФ молодые специалисты предприятий «ЕвроХима» оказывали и до сих пор продолжают оказывать помощь тем группам населения, которые больше всего нуждаются в поддержке.

Ранее, Общественная палата Российской Федерации в ходе вебинара на тему «Лучшие практики социально ответственного бизнеса в условиях пандемии» признала управленческие практики «ЕвроХима» высокоэффективными в условиях эпидемии.

«Коммуникация, консолидация и совместные усилия», - так охарактеризовал успешный опыт и «ЕвроХима», и других компаний член Комиссии Общественной палаты РФ и первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев.

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