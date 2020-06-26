"Маска помогает быть не старородящей": 56-летняя Лолита в мини-шортах собрала толпу молодых поклонников

Лолита Милявская, кажется, переживает свой ренессанс. Иначе и не назвать внезапное преображение 56-летней певицы. Она не только сильно похудела, сменила прическу, но и резко помолодела. Одни поклонники связывают это с перенесенным стрессом из-за развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Другие уверены, что артистка прибегла к услугам пластических хирургов. Звезда, дабы развеять все слухи и домыслы, решила высказаться.

Лолита Милявская разместила в блоге видео себя любимой. В кадре звезда идет по улице. На ней джинсовые мини-шорты и ниспадающая с одного плеча черная футболка. Примечательно, певица не стала надевать бюстгальтер. Зато не забыла о маске.

"Эйджизму нет", - подписала Лола завораживающее видео. В ролике она обратилась к публике.

"Знаете в чем прикол нахождения в маске? Вот вышла я за черешней. А со мной молодежь начала знакомиться. Типа съем. Все было прекрасно, пока я не сняла маску и не начала разговаривать. Маска помогает тебе быть не старородящей", - поведала вокалистка.

В ответ поклонники наперебой стали писать кумиру, как она прекрасно выглядит. Многие просят Милявскую поделиться секретом молодости и красоты. Подписчицы хвалят Лолу за смелость" наряжаться, как девочка" и восхищаются оптимизмом звезды.

Напомним, в начале мая Лолита Милявская официально развелась с молодым мужем Дмитрием Ивановым после девяти лет совместной жизни. Их развод называют самым громким расставанием нынешнего года. Спортсмен и артистка казались идеальной парой, но в итоге выяснилось, что это была лишь красивая картинка, и разойтись по-хорошему у них не получилось. Исполнительница отмечала, что решение расстаться принял ее молодой супруг. Именно он, к слову, подал заявление о разводе. Позже Лолита обратилась в суд с требованием признать ее брак с Ивановым фиктивным.

Спортсмен обиды на бывшую не держит. "Разрыв любых отношений - это не хорошо, распадается семья. К сожалению, виноваты в этом оба. Суд вынес справедливое решение: нас с Лолитой официально развели, а брак не был фиктивным. Я лишь хочу снять все обвинения в свой адрес!", - делился Дмитрий. Он утверждает, что их с Лолитой любовь просто исчерпала себя. Иванов не скрывал, несмотря на весь негатив, что обрушился на него в связи с расставанием с певицей, он чувствует себя счастливым.