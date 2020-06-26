2020-06-26T22:57:20+03:00
Звезды

"Маска помогает быть не старородящей": 56-летняя Лолита в мини-шортах собрала толпу молодых поклонников

После развода с пятым мужем певица расцвела
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Лолита Милявская разместила в блоге видео себя любимойЛолита Милявская разместила в блоге видео себя любимойФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Лолита Милявская, кажется, переживает свой ренессанс. Иначе и не назвать внезапное преображение 56-летней певицы. Она не только сильно похудела, сменила прическу, но и резко помолодела. Одни поклонники связывают это с перенесенным стрессом из-за развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Другие уверены, что артистка прибегла к услугам пластических хирургов. Звезда, дабы развеять все слухи и домыслы, решила высказаться.

Лолита Милявская разместила в блоге видео себя любимой. В кадре звезда идет по улице. На ней джинсовые мини-шорты и ниспадающая с одного плеча черная футболка. Примечательно, певица не стала надевать бюстгальтер. Зато не забыла о маске.

"Эйджизму нет", - подписала Лола завораживающее видео. В ролике она обратилась к публике.

"Знаете в чем прикол нахождения в маске? Вот вышла я за черешней. А со мной молодежь начала знакомиться. Типа съем. Все было прекрасно, пока я не сняла маску и не начала разговаривать. Маска помогает тебе быть не старородящей", - поведала вокалистка.

В ответ поклонники наперебой стали писать кумиру, как она прекрасно выглядит. Многие просят Милявскую поделиться секретом молодости и красоты. Подписчицы хвалят Лолу за смелость" наряжаться, как девочка" и восхищаются оптимизмом звезды.

Напомним, в начале мая Лолита Милявская официально развелась с молодым мужем Дмитрием Ивановым после девяти лет совместной жизни. Их развод называют самым громким расставанием нынешнего года. Спортсмен и артистка казались идеальной парой, но в итоге выяснилось, что это была лишь красивая картинка, и разойтись по-хорошему у них не получилось. Исполнительница отмечала, что решение расстаться принял ее молодой супруг. Именно он, к слову, подал заявление о разводе. Позже Лолита обратилась в суд с требованием признать ее брак с Ивановым фиктивным.

Спортсмен обиды на бывшую не держит. "Разрыв любых отношений - это не хорошо, распадается семья. К сожалению, виноваты в этом оба. Суд вынес справедливое решение: нас с Лолитой официально развели, а брак не был фиктивным. Я лишь хочу снять все обвинения в свой адрес!", - делился Дмитрий. Он утверждает, что их с Лолитой любовь просто исчерпала себя. Иванов не скрывал, несмотря на весь негатив, что обрушился на него в связи с расставанием с певицей, он чувствует себя счастливым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лолита Милявская: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом
Гимнастка Маргарита Мамун сфотографировалась в купальнике и вызвала зависть фанатов
Ростуризм опубликовал действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
С 1 июля туризм запускается в 67 российских регионах
Видео сопровождения самолета-разведчика США над Черным морем опубликовало Минобороны
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию
Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
Американка перестала мыться из-за редчайшего заболевания
Единственная женщина-космонавт в отряде России полетит в космос в 2022 году
Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты
Путин: Россия никогда не забудет сражавшихся с нацистами французов
Еще 222 организации вошли в список системообразующих предприятий
Путин - Макрону: «Дорогой Эммануэль, хочу подтвердить приглашение тебе посетить Россию»
Слушания по делу MH17 перенесли на 3 июля
Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции
"Кровь настоящая, суд тоже": Сергей Шнуров высказался о современном шоу-бизнесе
ВОЗ оценила затраты на борьбу с коронавирусом в 31 миллиард долларов
Вирусолог спрогнозировал вторую вспышку коронавируса в России через две недели
В Калужской области создадут инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий»
Рассекречена личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»
На Кубани создали новую географическую зону для производства вина
Захар Прилепин рассказал о последних днях жизни Лимонова