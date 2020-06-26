Павел Крашенинников:Мы теперь правопреемники не только СССР, но и Российской империи

В пятницу, 26 июня, в пресс-центре "Комсомольской правды", где сейчас совместно с ВГТРК устроена Горячая линия по вопросам голосования по поправкам в Конституцию, побывал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашеинников. Известный политик и юрист ответил на вопросы наших читателей и радиослушателей, а также обозревателя «КП» (они давно и хорошо знакомы, поэтому и в интервью - на "ты")

РАЗГОВОР С ЖУРНАЛИСТОМ

- Павел Владимирович, признайся, пожалуйста, - ты пользовался служебным положением, когда вместе с коллегами работал над поправками?

- Ну, не знаю... Хотя, меня же позвали как юриста, который столько лет этими всеми вопросами занимался. Поэтому, конечно, я использовал свое…

- …служебное положение.

- Ну да, свой опыт, служебное положение.

- Но ты же – глава Комитета Госдумы по законодательству.

- Да. До этого и министром юстиции России был, и управление законотворческое возглавлял - ещё когда Конституцию готовили 1993-го.

- И ты не боишься в этом признаваться, что ты при работе над поправками…

- Это же не частная жизнь – работа над поправками. Это когда в частной жизни используешь служебное положение, здесь есть конфликт. А так - как раз это все твои наработки - вот теперь мы их как раз и использовали.

- Твои самые любимые поправки? Когда ты ночью просыпался и своей супруге говоришь: ну как же, примут, не примут…

- (смеется) Проснись, я поправку придумал? Так, что ли? Нет такого.

Понимаешь, я точно знаю, в Конституции 1993-го года 40-ю статью (право на жилище) мы фактически сами написали, 2-3 человека во главе с Ефимом Басиным. (известный инженер - строитель. - А.Г.)

Здесь мы, конечно, очень много предлагали...

- Как строилась работа - в вашей Рабочей группе?

- Первоначально просто у нас был шум, гам, каждый говорил про свое. Потом, когда разбились по направлениям, например, госустройство или международное право, тогда мы стали этот шум и гам преломлять в конкретику…

- В параграфы Конституции.

- Нет, Александр, вначале - в конкретику. А уж потом эту конкретику - в параграфы… Отшлифовывали с точки зрения юридической.

Так вот... Но есть моменты, которые мы не пустили туда, которые были бы вредные, по поводу отраслей законодательства. Мы их просто отклонили.

- А ты уже проголосовал?

- Да! Мы с супругой Катей обошли школу, посмотрели. В этой школе учились мои детки (они сейчас уже взрослые).

- А детки взрослые почему с вами не пошли голосовать?

- У них свои семьи, они свои решения принимают. Мы прошли, посмотрели. Все чисто. Народу немного, все выдержано.

- А ты на детей в этом смысле влиял?

- Нет, конечно, я ни на кого не влияю. Они сами все видят. Я у жены вчера спросил: «Ты как?» Она говорит: «Конечно, я тебя поддержу».

- То есть ты не подсматривал, как твоя супруга Катя голосовала?

- Нет, не подсматривал.

- А вы по отдельности заходили?

- Я так понимаю, Александр, с учетом вопросов, что ты ещё не голосовал?

- Нет пока...

- Потом я спросил у членов участковой комиссии, как идет голосование. Ну, без эксцессов, все нормально, все спокойно. Там даже парень один говорит: «Сказал бы «приходите еще», да нельзя».

БЕСЕДА С ВОЛОНТЕРАМИ

- Павел Влалимирович! Когда ваша группа работала, было ощущение, что это - на века, или нет?

- И тогда, в 1993-м, и сейчас меня все время спрашивают: у вас дрожали руки, когда вы соприкасались с новыми параграфами Конституции, как вы спали? Я говорю: в принципе, для меня это работа. Я считаю, что мне просто повезло в этом смысле.

РАЗГОВОР С ЖУРНАЛИСТОМ

- ...В прошлый раз ты к нам приезжал, у тебя в руках была Конституция , сплошь - с правками. И ты нам показывал: вот, смотрите, что мы делаем с Конституцией 1993-го года. Какие были ощущения - ты так увлечённо работал над ней, а теперь приходится вырубать из ельцинской Конституции целые абзацы? И ещё... Крашенинников октября 1993-го и Крашенинников 2020 года – это разные люди?

- Природа одна, люди разные, так бы я сказал.

На самом деле, тогда такого опыта - как сейчас, не было. И эти соцгарантии тогда невозможно было устанавливать, например, потому что денег не было. Тогда даже пенсии платили не вовремя... Поэтому в тот момент сделали, как смогли.

Глава 2 (посвященная правам и свободам человека) безупречная, мы ее и не трогали. А с другими главами пришлось поработать.

БЕСЕДА С ВОЛОНТЕРАМИ

- Проще, интереснее было тогда работать, с Ельциным, или сейчас - с Путиным? Тогда были одни задачи, сейчас другие.

- Вот, это и есть ответ!

- А накачки были какие-то? Ельцин звонил и говорил: «Почему, понимаешь…»?

- Нет, это было чуть позже, когда министром был, он тогда мне звонил. Когда я работал начальником управления, нет. Накачек не было.

- А Владимир Владимирович сейчас?

- Здесь методически было принято верное решение. Была создана Рабочая группа. Президент с нами встречался.

Вот то, что Рошаль предложил, мы же не знали, что пандемия будет… Единство публичной власти в здравоохранении - это его идея. И если бы Путин не вмешался, не факт, что так было бы.

- То есть все-таки президент вмешивался в вашу работу?

- Конечно. Он доктора Рошаля поддержал, мы всю его поправку включили.

И теперь у нас есть возможность – систему здравоохранения всю переделать, сделать ее нормальной.

ЗВОНОК В ПРЕСС-ЦЕНТР

"Хочу спросить о Боге в Конституции и о России - как правопреемнике СССР"

- Меня зовут Юрий Николаевич. Я хотел спросить о Боге в Конституции. Ведь это очень сложные вопросы...Как решились на такую поправку?

- Это вопрос, который часто предметом спекуляции является.

Первое, - у нас Бог упоминается в историческом контексте. У нас не претерпевает изменений норма, которая говорит о том, что у нас все-таки светское государство, и - плюс свобода совести, человек может выбирать, верить или не верить, избирать какую-то религию.

При этом, смотрите, как у нас дается эта 67-прим норма. В первой части говорится о том, что Российская Федерация является правопреемником Советского Союза.

- Если можно - подробнее...

- Что такое правопреемник? Это значит, те обязательства, договоры, которые СССР заключил, то членство в организациях, которое у нас есть, то имущество, которое было, - мы являемся правопреемниками всего этого.

Мы про СССР сказали, а что говорить нам тогда, допустим, про Российскую империю, что делать с этим? Упоминать ли Российскую империю?

До Российской империи у нас были и другие режимы. Только Петр I создал Российскую империю.

Чтобы не было такого, как - помните, когда у нас революция произошла в 1917 году, отвергли все, что было в России.

- Да, новое государство стали строить.

- В 1990-е годы стали отвергать Советский Союз. Но это же неправильно, это же всё - наша история.

И вот во второй части как раз, где мы говорим про тысячелетнюю историю, мы не стали говорить про Российскую империю. Мы написали так: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство». Вот так.

Более того, 3-я часть звучит так: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды". По-моему, когда все три части читаешь, видишь, что здесь же подразумевается и память предков, и вера в Бога, и Советский Союз, который тоже был частью нашей истории.

Мы признали себя правопреемником Советского Союза. И на самом деле, кроме плюсов, здесь есть и активы и пассивы, есть и обязательства, есть плюсы и есть минусы. Но, тем не менее, мы это взяли на себя. И я считаю, что мы обязаны чтить историю и советскую, и имперскую, и царскую. Потому что это всё наша история.

В противном случае, мы будем, как те, которые не имеют родства.

Но подчеркиваю, что светское государство у нас сохраняется.

- Да, я понял. Спасибо.

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