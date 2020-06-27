Минтранс “не теряет надежды” на международные рейсы в июле. А туристы уже покупают билеты в Анталью и Барселону

- Я некоторое время назад выражал надежду, что в июле мы могли бы к международным перелетам приступить. Пока эта надежда еще жива. Но у меня есть ощущение, что нам надо для начала попробовать, как работает система перелетов внутри страны. И только после того, как мы убедимся, что это безопасно, после того как наши санитарные власти совместно с нами разработают методологию открытия внешних границ, мы будем предлагать руководству такие подходы, - такое заявление сделал министр транспорта Евгений Дитрих.

Слова “надежда еще жива” говорят о том, что рейсы за границу в июле если и возобновятся (а это далеко не факт), то не массово, а точечно. В какие-то конкретные страны. В столицы, а не на курорты. Или для определенных категорий пассажиров. Вариант со странами выглядит очевиднее, судя по ремарке Дитриха:

- Мы проанализировали практику ICAO (Международная организация гражданской авиации. - Ю. С.) по разделению стран на разные группы риска по потенциалу заболевания коронавирусом и такого рода таблицы в режиме "светофора" - красный, желтый, зеленый - нами в оперативный штаб правительства представлен. Думаю, что мы попросим в ближайшее время руководство оперштаба организовать обсуждение.

А что путешественники? Тоже явно не теряют надежду - и даже покупают авиабилеты за границу.

- С начала июня россиянами куплено больше авиабилетов за границу, чем суммарно за апрель и май, - поделилась с “КП” Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. - Безусловно, эти цифры пока незначительны. Но с открытием границ спрос будет расти. Среди тех, кто в июне совершал покупку заграничных авиабилетов, 30% брали их для полета в текущем месяце. Вероятно, россияне после получения с 8 июня возможности выезжать за пределы страны для ухода за родственниками, лечения, работы или учёбы, решили совершить поездку. Вылет в июле запланирован у 50% забронировавших билеты, у 10% - в августе, у 5% - в сентябре.

О том, что сейчас покупают авиабилеты за границу в основном не туристы, а те, кто летит к родным или по делам, говорит и список самых востребованных маршрутов.

Топ-5 стран: Узбекистан, Киргизия, Турция, Таджикистан и Армения.

Топ-10 городов: Ташкент, Бишкек, Ош, Ереван, Стамбул, Душанбе, Анталия, Минск, Кишинев и Баку.

А из чисто туристических направлений популярнее всего Анталья, Сеул, Барселона, Рим, Тель-Авив, Тиват, Ларнака, Милан, Дубай и Бангкок.

ЦИФРЫ

32% путешественников уверены, что после снятия запретов отдых за границей вновь станет таким, как раньше.

20% считают, что в прежнем виде международный туризм уже не восстановится.

42% россиян готовы не выезжать за пределы страны до конца года.

18,5% готовы отправиться за границу, как только это будет возможно.

28% путешественников будут тщательнее, чем раньше, выбирать маршрут для отпуска – в зависимости от эпидемиологической обстановки и санитарных норм.

24% отпускников признались, что не будут задаваться подобными вопросами при выборе места отдыха.

По данным OneTwoTrip.